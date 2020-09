‘Klopp is nog niet tevreden over aanval en klopt aan bij Barcelona’

Ousmane Dembélé heeft de mogelijkheid om Barcelona in de laatste fase van de transferperiode te verlaten. Volgens Sport wil manager Jürgen Klopp de Franse vleugelaanvaller namelijk naar Liverpool halen. De Engelse kampioen zet in op een huurdeal van één sezoen voor Dembélé, wiens contract in het Camp Nou nog twee jaar doorloopt.

Klopp wil zijn aanvalslinie bij Liverpool met nog minstens één speler versterken, zo klinkt het in de Spaanse media. Er zou inmiddels al contact geweest zijn met de leiding van Barcelona om een eventuele deal voor Dembélé te bespreken. Klopp ziet in de buitenspeler van de Catalanen een speler die met zijn kwaliteiten en snelheid een extra dimensie kan geven aan de voorhoede van Liverpool. The Reds nemen het salaris van Dembélé tijdelijk over en betalen een nog niet bekende huursom aan Barcelona.

Dembélé werd medio 2017 voor 105 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. In zijn eerste drie seizoenen bij de Spaanse topclub wist de 23-jarige aanvaller echter nooit een vaste plaats te veroveren. Dembélé had bepaald geen geluk met blessures in de afgelopen jaren. Vanwege een zware hamstringblessure was de Franse flankspeler een halfjaar uit de roulatie. Hij is inmiddels op de weg terug in de selectie van trainer Ronald Koeman.

Liverpool is sowieso nog behoorlijk druk bezig op de transfermarkt. The Athletic meldde donderdag dat Thiago Alcántara op weg is naar Anfield. The Reds zouden reeds een akkoord hebben bereikt met Bayern München over een transfersom van dertig miljoen euro. Tot dusver trok Liverpool alleen de Griekse linksback Konstantinos Tsimikas aan.