PSV heeft Eran Zahavi officieel binnen: ‘Een geweldig trackrecord’

PSV heeft Eran Zahavi definitief binnen, zo meldt de Eindhovense club zondag via de officiële kanalen. De 33-jarige aanvaller tekende na de succesvol verlopen medische keuring in het Philips Stadion een tweejarig contract. Zahavi is afkomstig van het Chinese Guangzhou R&F, waar zijn tot december lopende verbintenis met wederzijds goedvinden werd ontbonden. De kersverse aanwinst is de beoogde vervanger van Sam Lammers, die op weg is naar Atalanta.

'Eran is een echte goalgetter met een geweldig trackrecord en voegt ervaring aan onze jonge selectie toe', reageert technisch manager John de Jong op de clubsite. PSV hoopt in de komende dagen alle benodigde formaliteiten af te ronden, zodat Zahavi zo snel mogelijk bij de wedstrijdselectie kan aansluiten. “Wij hebben een aantal hele goede, maar ook nog steeds erg jonge aanvallers. We staan aan de vooravond van hopelijk een heel druk seizoen, met veel internationale wedstrijden."

"Een brede selectie met meerdere opties zijn absoluut noodzakelijk om onze doelstellingen te bereiken", benadrukt De Jong. Zahavi werd in de afgelopen periode gelinkt aan Fenerbahçe, Istanbul Basaksehir en Maccabi Tel Aviv, maar zijn keuze is nu dus op PSV gevallen. De geroutineerde aanvaller is een bekende van PSV’s nieuwe fysieke coach Yann-Benjamin Kugel, die afgelopen jaar bij de nationale ploeg van Israël werkte. Daarnaast kent trainer Roger Schmidt Zahavi van hun gezamenlijke periode in de Chinese Super League. De Duitse coach was tussen 2017 en 2019 werkzaam bij Beijing Guoan.

Zahavi staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Guangzhou R&F en was eerder in zijn loopbaan actief voor Maccabi Tel Aviv, Palermo, Hapoel Tel Aviv en Ramat haSharon. De PSV-aanwinst sluit zijn Chinese periode af met 103 doelpunten en 31 assists in 117 wedstrijden. In 2019 kroonde Zahavi zich tot topscorer in de Super League met 29 doelpunten. De ervaren spits is na Philipp Max (FC Augsburg) en Yvon Mvogo (RB Leipzig) de derde aanwinst van PSV in deze transferperiode.