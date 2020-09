Wordt De Boer serieus genomen bij Oranje na zijn slechte prestaties?

Frank de Boer is de topkandidaat om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden. De clubloze trainer heeft volgens het Algemeen Dagblad donderdag een oriënterend gesprek gehad met de KNVB, nadat Frank Rijkaard en Peter Bosz zonder succes werden gepolst. Een afspraak voor een inhoudelijk vervolggesprek is volgens de krant al gemaakt. De bond is op zoek naar een opvolger voor Ronald Koeman tot en met het WK van 2022 en is nu uitgekomen bij De Boer.

De Boer had succes bij Ajax en werd vier keer kampioen met de Amsterdammers. Daarna beleefde hij een mindere periode in het buitenland, want bij Internazionale en Crystal Palace werd hij snel ontslagen. Bij Atlanta United hield hij het langer vol, maar na een seizoen en een belabberde voorbereiding op deze jaargang gingen beide partijen uit elkaar.