Ihattaren had ‘draai om oren’ nodig: ‘Hij blijft niet altijd een groot talent’

Mohamed Ihattaren werd onlangs van de training gestuurd door trainer Roger Schmidt, die zich nogal ergerde aan de houding van de pas achttienjarige aanvallende middenvelder. Hij werd afgelopen zondag tegen FC Groningen (1-3) prompt op de bank gezet door de Duitse coach. Oud-speler Björn van der Doelen snapt dat Schmidt soms moeite heeft met Ihattaren, maar hij neemt het aan de andere kant ook op voor de jonge spelmaker.

"Kijk, zo'n menneke is achttien, dan zit je nog op een leeftijd dat je een beetje stoer moet doen", verklaart Van der Doelen in de podcast van Voetbal International. "Iedereen is dan op zoek naar wat voor houding geef ik mezelf. Ik zag ook beelden van voor de wedstrijd (tegen FC Groningen, red.), zat-ie daar toch zo van, ja wat ik zeg, proberen stoer over te komen. Die jochies op die leeftijd weten zich ook niet altijd goed te gedragen. Als trainer moet je dan een beetje zoals een vader met zijn zoon doet zeggen: 'Hier pats, doe even normaal man'. Zo simpel is het toch? Dan speel je maar even niet."

Van der Doelen vindt niet dat Schmidt extra voorzichtig met Ihattaren moet omgaan. "Je kunt ook niet blijven roepen dat hij zo'n groot talent is", benadrukt de voormalig middenvelder van PSV. "Hij is het en dat weet hij nou inmiddels wel. Wat ik wel fijn vind, is dat die trainer er verder niet moeilijk en gewichtig over doet. Ihattaren had even een draai om zijn oren nodig. Nou die heeft hij gehad, hij heeft 'sorry' gezegd en we gaan weer door." Ihattaren kwam in Groningen overigens wel als invaller binnen de lijnen bij PSV, dat een succesvolle start kende van het nieuwe Eredivisie-seizoen.

Ihattaren heeft zijn lot bij PSV in eigen handen, zo oordeelt Van der Doelen. "Als we een beetje geluk hebben, heeft PSV wat jongens in de selectie die die jonge gasten ook een beetje kunnen corrigeren. Dat werkt vaak heel goed. Het is zoals het gaat, je moet ze vooral niet de hele tijd de hand boven het hoofd houden. Af en toe een schop onder de kont geven en dan weer een aai over de bol. Zoals je je eigen kinderen opvoedt. Ik ben ervan overtuigd dat Ihattaren een hartstikke goede jongen is die heel goed kan voetballen", zo besluit Van der Doelen, die tussen 1994 en 2001 in het Philips Stadion speelde, zijn analyse over Ihattaren.