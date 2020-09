Mourinho gelooft in recordaankoop: ‘Modric was de slechtste ooit bij Real’

Tanguy Ndombélé kende een zeer moeizaam eerste seizoen in dienst van Tottenham Hotspur. De voor zestig miljoen euro van Olympique Lyon overgenomen middenvelder wist de hooggespannen verwachtingen in Noord-Londen geen moment waar te maken. Ndombélé bewees donderdagavond eindelijk zijn waarde voor the Spurs door in de tweede voorronde van de Europa League de winnende treffer aan te tekenen tegen het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv (1-2). Manager José Mourinho is dan ook zeer te spreken over de inbreng van Ndombélé.

Recordaankoop Ndombélé werd in de afgelopen periode geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Tottenham, maar Mourinho wil daar inmiddels niets meer van weten. "Tanguy zit nu in een ontwikkelingsproces", zei de Portugese coach op de aansluitende persconferentie. "Vorig seizoen niet, toen zat hij vast in een situatie waarin ik geen ontwikkeling constateerde. Maar op dit moment traint hij erg goed. Hij is hersteld van zijn blessure, wordt fysiek steeds sterker en vandaag gaf hij ons wat we nodig hadden in het laatste halfuur." De Franse middenvelder maakte in de 85ste minuut de winnende treffer, nadat de Bulgaren in de 71ste minuut de leiding hadden genomen. Tussendoor tekende Harry Kane voor de gelijkmaker.

Is José Mourinho vanavond ontsnapt aan zijn ontslag? Als je dit ziet, denk je haast van wel. Beelden die je nog niet zag van de bizarre comeback tegen Lokomotiv Plovdiv ? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 17 september 2020

Mourinho is dan ook van plan om intensief aan de slag te gaan met Ndombélé. "Ik geloof echt in Tanguy", benadrukt de Spurs-manager. "Ik heb nooit aan zijn kwaliteiten getwijfeld, nooit. Ik twijfelde eerlijk gezegd soms aan zijn motivatie, zijn toewijding en zijn professionaliteit. Maar nu geloof ik helemaal in hem. Hij begon vanavond niet aan het duel, omdat hij nog wat meer tijd nodig heeft. Maar ik denk dat Tanguy het heel goed gaat doen voor ons."

Dat Ndombélé aanpassingsproblemen kende is wat betreft Mourinho heel normaal. "Het voetbal staat bol van de spelers die bij een nieuwe club een slechte start kennen. Luka Modric werd bij Real Madrid door de supporters verkozen tot slechtste aankoop ooit. Een paar maanden later werd hij kampioen van Spanje, veroverde hij de Champions League en werd hij verkozen tot beste speler ter wereld. Een talentvolle speler kan altijd aanpassingsproblemen hebben. Zolang het talent er maar is, dan kunnen er altijd mooie dingen gebeuren", aldus Mourinho.