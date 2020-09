Mauricio Pochettino onthult twee aanbiedingen: ‘Daar ga ik niet over liegen’

Mauricio Pochettino zag zichzelf nooit als de opvolger van Quique Setién bij Barcelona. De oefenmeester uit Argentinië, zonder werkgever sinds zijn gedwongen vertrek bij Tottenham Hotspur, heeft naar eigen zeggen nooit een aanbieding uit het Camp Nou ontvangen. “Ik ben nimmer benaderd. Ik heb ook geen enkele keer met voorzitter Josep Maria Bartomeu samengezeten. Ik ben wel een keer met technisch manager Ramón Planes gaan eten omdat we al jaren bevriend zijn”, benadrukte Pochettino in gesprek met Radio Marca.

Barcelona koos uiteindelijk voor de aanstelling van Ronald Koeman, die de Catalaanse club in zijn hart heeft gesloten. Pochettino heeft juist alleen maar warme gevoelens voor stadsgenoot Espanyol, de club waar hij als speler én trainer werkzaam was. Ooit zei hij ‘Ik ga nog liever op mijn boerderij in Argentinië werken dan als trainer voor bepaalde clubs te werken’, verwijzend naar waarschijnlijk Barcelona, Arsenal en Rosario Central. De laatste club is de rivaal van ‘zijn’ Newell's Old Boys.

“Ik was toentertijd ironisch. Ik denk dat ik ook iets te ver ben gegaan. Iets dergelijks klinkt erg leuk in de oren van een radicale fan van Espanyol, maar ik sprak niet in naam van die radicale fan van Espanyol”, benadrukt Pochettino. “Aan de andere kant hoef ik geen enkel standpunt te verdedigen omdat niemand twijfels kan hebben over mijn liefde voor Espanyol.” Pochettino werd de voorbije maanden met Paris Saint-Germain, Internazionale en Juventus in verband gebracht, maar hij zit nog steeds zonder club. Thomas Tuchel bleef in Parijs, net als Antonio Conte in Milaan, en Juventus stelde Andrea Pirlo aan.

“PSG, Juventus en Inter hebben geen aanbiedingen gedaan”, benadrukt Pochettino. “Maar Benfica en AS Monaco wél. We hebben contact gehad. Daar ga ik niet over liegen.” Benfica haalde een oude bekende na het vertrek van Bruno Lage eind juni: Jorge Jesus. In Monaco moest Roberto Moreno plaatsmaken voor Niko Kovac. “Het werkt niet op mijn zenuwen dat ik niet kan trainen. Wellicht zou dat het wel het geval zijn als het coronavirus niet zou bestaan, maar deze situatie zorgt ervoor dat ik weer rust in mijn lijf heb.”

Pochettino wordt al jaren aan Real Madrid gelinkt. Hij was na het vertrek van Zinédine Zidane in beeld in het Santiago Bernabéu, maar zijn liefde voor Tottenham was groter. De oud-verdediger weet niet of hij op een dag de teruggekeerde Zidane alsnog gaat vervangen. “Ik weet niet of ik ooit trainer van Real Madrid zal zijn, maar natuurlijk is het mijn droom. Als het niet de beste club ter wereld is, is het wel een van de beste clubs ter wereld. Ik ben niet anders dan anderen, dat zou voor iedereen een droom zijn.”