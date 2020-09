Banfield krijgt klap in het gezicht en erkent stunt van Marcel Brands

Banfield krijgt geen enkele solidariteitsbijdrage voor de recente transfer van James Rodriguez van Real Madrid naar Everton. Engelse en Spaanse media maakten melding van een transfersom van 20 tot 25 miljoen euro, maar Transfermarkt stelde al dat director of football Marcel Brands enkel een doorverkooppercentage van tien tot twintig procent overeen was gekomen met Real Madrid over de Colombiaan, die dus transfervrij overstapte. Ex-werkgever Banfield ging op onderzoek uit.

De solidariteitsbijdrage is zowel voor nationale als internationale transfers in zijn totaliteit vijf procent van de transfersom. De opleiding duurt tot en met het 22ste levensjaar. James Rodriguez speelde anderhalf jaar voor het Argentijnse Banfield alvorens hij in 2010 de overstap naar FC Porto maakte. De club dacht een leuk bedrag tegemoet te kunnen zien, maar niets is minder waar. Brands slaagde er inderdaad in om James Rodriguez gratis aan te trekken, afgezien van een ongetwijfeld riant salaris. “Na de bekendmaking van de transfer van James Rodriguez naar Everton, heeft de club nagevraagd of het onze verantwoordelijkheid was om een solidariteitsbijdrage aan te vragen”, zo liet Banfield in een communiqué weten.

“De berichten in de media over een hoge transfersom, waar Banfield van zou profiteren, zijn echter niet waar. Met de transfer was geen namelijk geld gemoeid, geen enkel bedrag. Alsof hij een transfervrije status had.” De solidariteitsbijdrage zorgt ervoor dat jeugdclubs van profvoetballers financieel worden gecompenseerd voor hun opleiding. Amateurclubs die een toptalent hebben voortgebracht komen daardoor plotseling in aanmerking voor relatief grote geldbedragen, maar ook voor betaaldvoetbalclubs zijn de bedragen vaak leuke financiële meevallers. Zo zal Sparta Rotterdam bijvoorbeeld 75.000 euro ontvangen als Memphis Depay daadwerkelijk voor een bedrag van dertig miljoen euro van Olympique Lyon naar Barcelona gaat en PSV zelfs ruim één miljoen euro.

Dat Real Madrid akkoord ging met een transfervrij vertrek van James Rodriguez, had naar verluidt te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De Spaanse topclub kon het zich niet permitteren om nog een jaar het salaris van de 29-jarige aanvallende middenvelder op te moeten hoesten. Naar verluidt verdiende de Colombiaan in Madrid elf miljoen euro per jaar. Real Madrid maakt zodoende een enorm verlies op de Zuid-Amerikaan, die in 2014 voor minimaal 75 miljoen euro werd weggehaald bij AS Monaco.