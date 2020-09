Vitesse wijst mogelijke plek van acht coronabesmettingen aan

De technische staf van Vitesse is flink uitgedund door een uitbraak van het coronavirus, zo werd donderdag bekend. Liefst acht leden uit de staf hebben positief getest op het virus en zitten de komende periode in thuisquarantaine. Hat gaat om trainer Thomas Letsch, assistent-trainers Joseph Oosting, Jan Fiesser en de andere stafleden Rein Baart, Jan van Norel, Tim Arends en Dennis van der Meulen en coördinator medische zaken en fysiotherapeut Jos Kortekaas. Het is frappant dat geen enkele speler van Vitesse positief heeft getest.

“We hebben een heel strikt protocol en proberen zoveel mogelijk afstand in acht te nemen tot elkaar”, benadrukt Johannes Spors in gesprek met De Telegraaf. De technisch directeur, hoofd opleidingen Edward Sturing en Nicky Hofs leiden momenteel de trainingen en zullen de coaching bij de thuiswedstrijd tegen Sparta voor hun rekening nemen. “De coaches hebben een kantoor. Daarin hebben we alle maatregelen genomen, die nodig leken te zijn.”

“We hebben de ramen open, er wordt onderling afstand gehouden en er wordt gedesinfecteerd. Af en toe komen de trainers daar samen en dat lijkt toch de plek te zijn geweest, waar de infectie verspreid is.” Spors weet dat de impact nog vele malen groter zou zijn geweest als het om acht voetballers zou zijn gegaan. “Je ziet het overal in Europa gebeuren. Dit is ons leven in 2020. Het is een geluk bij een ongeluk, dat er geen spelers besmet zijn. Al wachten we nog op de uitslag van de laatste testronde voor de wedstrijd tegen Sparta. Dat is altijd weer een spannend moment en zeker nu.”

“Het beste moment van de week is als je de informatie krijgt, dat iedereen negatief is getest. Het kan altijd een gamechanger zijn.” Bij Vitesse leeft niet het gevoel dat de aanpak heeft gefaald, al kijkt men of de protocollen moeten worden aangepast. “Het is gebeurd, doordat het virus maar een heel klein gaatje in de verdediging nodig heeft om toch door te dringen", benadrukt de sportbestuurder. "Het is duidelijk, dat het virus erg aanwezig is en we moeten enorm opletten met zijn allen. Ook voor de spelers is dit weer een waarschuwing hoe alert ze moeten zijn.”