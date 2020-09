PSV verwelkomt gedroomde aanwinst vandaag op het vliegveld

PSV hoopt spits Eran Zahavi dit weekend al vast te leggen, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdag. Volgens de laatste berichtgeving stapt de aanvaller vrijdag in het vliegtuig naar Nederland om de formaliteiten af te ronden. De 33-jarige Zahavi moet in Eindhoven de opvolger van Sam Lammers worden. De Eindhovense club kwam donderdag tot een principe-akkoord met Atalanta over een transfersom voor de tien jaar jongere aanvaller.

Zahavi werd de voorbije weken aan meerdere clubs gelinkt, waaronder Fenerbahçe, Istanbul Basaksehir en Maccabi Tel Aviv. De ervaren Israëlier is echter gevallen voor de charmes van PSV. De aanvaller is een bekende van PSV’s nieuwe fysiek coach Yann-Benjamin Kugel, die afgelopen jaar bij de nationale ploeg van Israël werkte. Via hem is het contact tussen PSV en Zahavi intensiever geworden, zo meldde het Algemeen Dagblad al afgelopen week.

Het management van Zahavi is met Guangzhou R&F, waar Giovanni van Bronckhorst zijn trainer is, in gesprek over de ontbinding van zijn contract, dat nog tot december loopt. Omdat Israël, waar Zahavi verblijft, vanaf vrijdag drie weken in lockdown gaat, moet de aanvaller wel vandaag in het vliegtuig stappen. Roger Schmidt, eerder trainer bij Beijing Sinobo Guoan, kent de aanvaller nog van hun gezamenlijke tijd in de Chinese Super League.

PSV zal ongetwijfeld meer dan een miljoen euro per jaar aan salaris aan Zahavi moeten betalen, maar dat zal in de vorm van tekengelden en bonussen gestalte krijgen, zo schreef het Eindhovens Dagblad eerder. Zahavi staat sinds medio 2016 onder contract bij Guangzhou R&F en was eerder actief voor Maccabi Tel Aviv, Palermo, Hapoel Tel Aviv en Ramat haSharon. De teller van Zahavi bij Guangzhou R&F staat op 103 doelpunten en 31 assists in 117 wedstrijden.

PSV ontvangt ongeveer tien miljoen euro, inclusief bonussen, voor Lammers, die mede vanwege een verhuur aan sc Heerenveen én blessureleed, slechts 29 officiële duels in het eerste elftal speelde en daarin zes keer wist te scoren. De Eindhovense club rekende erop dat hij een nieuw en langer contract zou ondertekenen, maar gedurende de transferperiode werd duidelijk dat Lammers wilde vertrekken. Atalanta verhoogde het eerste bod van zeven miljoen euro deze week naar negen miljoen euro én een miljoen euro aan bonussen. De clubs zijn achter de schermen bezig om de transfer van een officieel karakter te voorzien.