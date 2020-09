Valentijn Driessen: ‘Zolang hij maar niet de assistent van Frank de Boer wordt’

Valentijn Driessen verwacht dat Frank de Boer de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt als hij geen absurde eisen stelt en de huidige staf accepteert als zijn assistenten. De KNVB wil naar verluidt, mede op aandringen van de vaste kern van de spelersgroep, niet dat welke opvolger van Ronald Koeman dan ook alles overhoophaalt en zelf een of meerdere assistenten meeneemt. Rond het Europees kampioenschap van volgend jaar zomer wordt wel Ruud van Nistelrooij toegevoegd, zoals in december van vorig jaar werd afgesproken.

“Deze voorwaarden zijn heilig voor de KNVB’ers, maar zouden voor De Boer een reden moeten zijn om te weigeren of het zo hard te spelen dat hij alleen naar Zeist komt als hij zijn eigen rechterhand mee mag nemen”, oordeelt Driessen vrijdag in zijn column. De chef voetbal van De Telegraaf hoopt echter dat het dan niet de gebruikelijke assistent van De Boer is. “Zolang het Orlando Trustfull niet is. Sinds De Boer hem in zijn staf heeft opgenomen, eerst bij Ajax en later bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United, heeft de coach veel van zijn glans verloren als internationaal toptrainer in de dop.”

Driessen noemt Oranje ‘De Boers laatste ontsnappingsroute uit de dreigende anonimiteit’. “Dat Trustfull niet meekomt, is het enige bijkomende voordeel als de KNVB op zijn strepen blijft staan. Voor de rest gijzelt de directie De Boer met haar onwrikbare standpunt over de staf.” Hij vindt het de omgekeerde wereld dat de KNVB de assistentenstaf belangrijker vindt en in feite laat bepalen of De Boer bondscoach wordt. “Als de nieuwe bondscoach een andere assistent van noodzakelijk toegevoegde waarde vindt, moet hij die mogen meenemen. Al is het maar om tegenwicht te bieden aan de zittende stafleden en zeker aan de internationals. Internationals horen in deze tijd is oké, maar laat niet je oren naar ze hangen.”

Moet Frank de Boer de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal worden?

De vraag is ook of het zou klikken tussen De Boer en de assistenten. “De KNVB zou tot eind dit jaar moeten kijken of er chemie is tussen de nieuwe bondscoach en de aanwezige staf en dan de EK-begeleidingsstaf definitief aanstellen.” Driessen zet vraagtekens bij de aanwezigheid van Van Nistelrooij. “Of De Boer wil of niet, hij zit dus nu al met de trainer van PSV Onder-18 opgescheept. Logisch zou zijn de twee eerst met elkaar te laten zitten en De Boer dan keuzevrijheid te gunnen. Misschien ziet hij bijvoorbeeld veel meer fiducie in iemand als Robin van Persie.”

Driessen vindt het niet kunnen dat Van Nistelrooij na het vertrek van Koeman niet alsnog wilde aansluiten voor de interlands tegen Polen en Italië. “Hij vond zijn aanwezigheid bij de pubers van zeventien, achttien jaar belangrijker dan acht dagen lang Oranje te hulp te schieten. Dan stel je als trainer de verkeerde prioriteiten en laat je je als voetbalbond ringeloren, hoewel Lodeweges het nog trachtte goed te praten. Evenals de gijzeling van De Boer met de assistentenstaf bewijst zo’n voorval het gebrek aan kwaliteit en inlevingsvermogen bij de KNVB. En het bewijst het ontbreken in de KNVB-top van enige achtergrond in het internationale topvoetbal als speler of trainer.”