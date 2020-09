Kwakman: ‘De KNVB is te bang om zo iemand te kiezen als bondscoach’

Frank de Boer heeft op dit moment de beste papieren om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De werkloze trainer heeft met de KNVB al een afspraak gepland om samen om de tafel te gaan. Hij moet de opvolger worden van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman; de directie van de KNVB wil graag voor de volgende interlandperiode met wedstrijden tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië een nieuwe bondscoach presenteren. De opvolging van Koeman was donderdagavond onderwerp van gesprek bij Voetbalpraat op FOX Sports.

Hedwiges Maduro zet in het praatprogramma vraagtekens bij de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach. “Ik snap de profielen gewoon niet, het ligt allemaal zo ver uit elkaar. Frank Rijkaard en Peter Bosz zijn twee verschillende types", stipte de oud-middenvelder aan. Het is volgens hem niet duidelijk waar de KNVB naar op zoek is. "Van Gaal heeft veel ervaring, maar De Boer is eigenlijk net zo’n type als Van Gaal. Het is echt een veldtrainer, hij wil alles onder controle hebben. Als je praat over De Boer, dan moet je ook over zijn staf eromheen praten. Een dergelijke staf bestaat uit vijf man. Ik denk dat hij een soort van people manager om zich heen moet hebben. Een bondscoach moet eigenlijk alleen een elftal formeren en ervoor zorgen dat de spelers klaar zijn voor de volgende wedstrijd.”

Maduro zou het op zich toejuichen als De Boer geen assistent mee mag nemen en het moet doen met de technische staf die Ronald Koeman achterliet. Aan de andere kant vindt hij dat De Boer toch een eigenschap mist. “Ik zou een staf formeren waar de spelers vertrouwen in hebben”, stelde Maduro. “De Boer is een heel goede veldtrainer. Het verhaal gaat dat hij niet goed met bepaalde types of karakters in een groep kan omgaan. Dan moet je ervoor zorgen dat je in je staf wél zo’n type hebt. Ik vind dat hij dat bij Internazionale en Crystal Palace niet goed heeft gedaan. Als ik naar Italië zou gaan, zou ik het heel verstandig vinden om een Italiaan in de staf op te nemen.” Jan Joost van Gangelen vroeg Maduro om hardop te denken: “Dan kom je dus bij Ruud Gullit uit?” Maduro: "Bijvoorbeeld.”

Moet Frank de Boer de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal worden?

“Koeman was bijvoorbeeld een people manager en Dwight Lodeweges (interim-bondscoach, red.) een goede veldtrainer. Als je zegt dat De Boer een heel goede veldtrainer is, moet je eigenlijk zoeken naar iemand die ook heel goed met de spelers kan omgaan", denkt Maduro hardop over een mogelijke rechterhand van De Boer. "Dat is een opgave. Ik denk dat een Gullit dat heel goed zou kunnen.” Van Gangelen verzekert dat Gullit in ieder geval ‘op geen enkele manier’ is benaderd door de KNVB voor het bondscoachschap, net als Mark van Bommel. “Ik vind Van Bommel hetzelfde type als De Boer. Je moet dan niet één man zoeken, maar een hele staf”, benadrukte Maduro.

De KNVB heeft geen contact gezocht met Van Gaal. “Niks, nada, nul”, claimde Leo Driessen. “Van Gaal heeft er zeker trek in. Hij kijkt er nog steeds naar uit: goede groep, daar kan je zomaar Europees kampioen mee worden.” Kees Kwakman snapt niet dat Van Gaal helemaal niet is benaderd. “Dat zo’n optie open is voor het Nederlands elftal. Of het dan wel of niet rondkomt of lukt, daar heb je altijd twee partijen voor nodig. Maar dat er blijkbaar niet eens naar gekeken wordt. Ze zijn waarschijnlijk dan toch gewoon te bang om zo iemand binnen te halen.”

Maduro vraagt zich af of De Boer, als hij daadwerkelijk de nieuwe bondscoach zal worden, het gevoel zal hebben dat hij zich zal moeten bewijzen. “Als trainer moet je je altijd weer bewijzen. Maar bij Van Gaal weet iedereen: ‘dit is Van Gaal’. En als De Boer nu bondscoach wordt, dan gaan wij allemaal zitten zo van: ‘Laat het maar even zien’. In de laatste klussen die hij heeft gehad, heeft hij gefaald. Dat gevoel heb je dus al tegen. Moet je dat willen? Natuurlijk zal hij het willen doen. Het is een hele eer. Dat gevoel zullen de spelers ook hebben. Dat is er wel denk ik.”