Higler getuige van ‘een van de beste wedstrijden ooit’ in Europa

In de tweede voorronde van de Europa League heeft donderdagavond een historische wedstrijd plaatsgevonden. Het Servische Backa Topola en FSCB uit Roemenië remiseerden onder leiding van arbiter Dennis Higler in reguliere speeltijd met 4-4, waarna de verlenging in 6-6 eindigde. Via strafschoppen stootte FCSB door naar de derde voorronde. Het was een bijzonder knappe overwinning, daar FCSB liefst negen spelers miste door een uitbraak van het coronavirus. De club was met slechts veertien spelers afgereisd naar Servië. Op Twitter wordt gesproken van een 'historische' wedstrijd en 'een van de beste Europese wedstrijden ooit'.

FCSB liet doelman Andrei Vlad, verdedigers Andrei Miron en Iulian Cristea, middenvelders Ovidiu Popescu, Ionut Vina, Darius Olaru, Florin Tanase en Andrei Pandele en spits Sergiu Bus allemaal thuis vanwege een coronabesmetting. Van het negental hadden zeven spelers een basisplek in de vorige voorronde tegen Shirak Gyumri (3-0), terwijl een besmette speler destijds inviel; dat was Vina. De enige die niet aan spelen toekwam was Pandele. Door de vele besmettingen trad de club aan met een piepjonge B-garnituur tegen Backa Topola, de nummer vier van het afgelopen seizoen in Servië.

Ook acht leden van de technische staf, onder wie hoofdtrainer Anton Petrea, waren er niet bij. De flamboyante preses Gigi Becali beweerde onlangs dat zijn club niet getroffen zal worden door het virus, maar moest deze week inbinden. "Ja, er zijn nieuwe gevallen. Wat wil je dat ik eraan doe? We gaan gewoon spelen met wat we hebben", kondigde hij aan. Door de afwezigheid van Petrea nam assistent-trainer Mihai Pintilii de honneurs waar in Servië.

The absolute hero of the season. This game has a surreal story. I can't believe what I'm seeing. Remember, FCSB is without 9 (!!!) players, only had 14 blokes to count on after a coronavirus outbreak at the team! https://t.co/sGDbj23ged — Emanuel Rosu (@Emishor) September 17, 2020

Hij beschikt echter niet over een trainerslicentie, dus werd ook Bogdan Vintila ingevlogen. Dat was frappant: Vintila was tot voor kort de trainer van FCSB, maar werd teruggezet naar het beloftenteam nadat Pintilii door Becali werd aangesteld. Onder leiding van de provisorische trainersstaf kwam FCSB vroeg op een 2-0 achterstand, maar halverwege de eerste helft deden de bezoekers iets terug. Op slag van rust ontving verdediger Dajan Ponjevic van Backa Topola bovendien een directe rode kaart.

Tegen tien man kwam FCSB na de pauze op gelijke hoogte. Daarna scoorden beide ploegen eenmaal en daardoor leek het duel in 3-3 te eindigen. In de derde minuut van de blessuretijd betekende een eigen doelpunt van Bojan Balaz de 3-4 van FCSB, maar een minuut later dwong Sasa Tomanovic een verlenging af. In de verlenging kreeg Vladimir Siladji een rode kaart en dus moest de thuisploeg verder met negen man. Toch scoorden beide teams tweemaal. Een van de doelpunten in de verlenging van FCSB kwam van Dennis Man, die met een hattrick een van smaakmakers van de avond werd. Met 6-6 als uitslag moesten penalty's uitkomst bieden.

Voor het eerst in de ruim 24.000 wedstrijden tellende geschiedenis van Europese clubcompetities kwamen beide teams in een onderlinge wedstrijd minstens vijf keer tot scoren. In deze statistiek wordt de Intertoto Cup niet meegerekend. Benutte penalty's in een strafschoppenserie tellen evenmin mee; in de strafschoppenreeks zegevierde FCSB. De bezoekers benutten alle vijf strafschoppen, terwijl Backa Topola eenmaal faalde. In de volgende ronde neemt FCSB het op tegen Slovan Liberec uit Tsjechië.