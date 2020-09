Maduro snapt toptransfer: ‘Het is de beste club in Europa op dit moment’

Hedwiges Maduro heeft begrip voor een mogelijke transfer van Sergiño Dest naar Bayern München. De grootmacht uit de Bundesliga aast op de back van Ajax: technisch directeur Hasan Salihamidzic en hoofdscout Marco Neppe brachten dinsdag namens Bayern een bezoek aan de Johan Cruijff ArenA, maar van een akkoord is nog geen sprake. De mogelijke overstap wordt donderdagavond besproken bij Voetbalpraat op FOX Sports.

Leo Driessen zou een vertrek van Dest naar Duitsland 'jammer' vinden. "Ik vind het goed dat Marc Overmars hoog in de boom zit, want Ajax heeft het geld niet nodig", weet de commentator annex analist. Donderdag meldden De Telegraaf en Voetbal International dat een eerste, mondeling bod van vijftien miljoen euro door directeur voetbalzaken Overmars werd afgewezen. Het is niet bekend of de Champions League-winnaar bezig is met een tweede bod op Dest.

Een vertrek van Dest zou een hard gelag zijn voor Ajax. Erik ten Hag ziet in de vleugelverdediger, die doorgaans op de rechterflank speelt, een optie als linksback. In de seizoensouverture tegen Sparta Rotterdam (0-1 zege) werd Dest binnen de lijnen gebracht om Nicolás Tagliafico af te lossen op de linksbackpositie na diens rode kaart. Kees Kwakman verwacht dat Dest zondag tegen RKC Waalwijk, door de schorsing van Tagliafico, opnieuw als linksback zal spelen.

"Dat deed hij goed tegen Sparta. Hij heeft af en toe sowieso wel momenten en wedstrijden waardoor je denkt: jeetje, die kan goed voetballen. Maar soms gaat er zomaar een balletje onder de voet door", voegt de oud-middenvelder toe. Collega-analist Maduro vraagt zich af of Dest de lokroep uit Beieren kan weerstaan. "Als Bayern komt, snap ik wel dat hij gaat. Het is de beste club in Europa op dit moment."

Ajax zou een bedrag van twintig miljoen euro willen ontvangen voor Dest, plus vijf miljoen euro aan variabelen. Op de achtergrond blijft ook Barcelona hopen op de komst van de negentienjarige jeugdexponent van Ajax. Vanwege de beperkingen op financieel gebied denkt men in het Camp Nou aan een huurdeal met een verplichte optie tot koop. De huidige verbintenis van de international van de Verenigde Staten bij Ajax loopt nog twee jaar door.