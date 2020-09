PSV kan zich opmaken voor trip naar Murska Sobota

PSV kent de opponent in de derde voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren nemen het op tegen het Sloveense NS Mura, dat donderdagavond met 3-0 won van Aarhus GF. De wedstrijd wordt volgende week donderdag gespeeld in het Fazanerija Stadion in het Sloveense stadje Murska Sobota. Mura is na drie duels gedeeld koploper van Slovenië met zeven punten.

Mura boekte in de vorige ronde een 0-4 overwinning op Nömme Kalju uit Estland en greep tegen Aarhus na 36 minuten de leiding. Na een scherpe voorzet van Andrija Filipovic gleed Jan Gorenc, een mee opgekomen centrale verdediger, de bal van dichtbij binnen. Achttien minuten voor tijd besliste Kevin Zizek de wedstrijd toen hij, na een te korte kopbal in de defensie bij Aarhus, doelman William Eskelinen omspeelde en afrondde in een leeg doel. In de blessuretijd bepaalde Zizek de eindstand op 3-0.

Mocht PSV er wel in slagen om Mura te verslaan, dan heeft het een geplaatste status in de laatste voorronde. Vorig seizoen strandde PSV in de groepsfase: de club eindigde als derde in een poule met LASK Linz, Sporting Portugal en Rosenborg BK. Overigens is PSV niet de enige Nederlandse club in de derde voorronde: provinciegenoot Willem II neemt het donderdag op tegen Rangers FC.