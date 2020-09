Hoofdrollen voor Weghorst en Ibrahimovic in voorronde Europa League

Wout Weghorst heeft donderdagavond een hoofdrol opgeëist in de derde voorronde van de Europa League. De spits van VfL Wolfsburg kwam tweemaal tot scoren tegen FK Kukesi uit Albanië en droeg daarmee bij aan een eenvoudige 0-4 overwinning. Tegelijkertijd was AC Milan dankzij treffers van Zlatan Ibrahimovic en Hakan Çalhanoglu met 0-2 te sterk voor het Ierse Shamrock Rovers. De Serie A-club treft het Noorse Bodö/Glimt in de volgende ronde. Wolfsburg neemt het op tegen Desna Tsjernihiv uit Oekraïne.

FK Kukesi - VfL Wolfsburg 0-4

De ploeg van Oliver Glasner legde de basis voor de zege in de eerste helft in Tirana. Wolfsburg ging met een 0-2 voorsprong de rust in en hoefde daar niet heel hard voor te werken. Kukesi speelde enigszins roekeloos, vooral in defensief opzicht, en daar profiteerden de bezoekers optimaal van. Na 21 minuten was Erhun Obanor tot tweemaal toe ongelukkig met uitverdedigen en Weghorst knalde de bal tegen de touwen. Ruim tien minuten later tekende Maxime Lacroix op aangeven van Renato Steffen van dichtbij voor de 0-2.

Niet veel later ging de bal aan de andere kant van het veld op de stip. Felix Kraus haalde Eduart Rroca onderuit, maar laatstgenoemde zag zijn inzet in de rechterhoek gekeerd worden door Koen Casteels. In de tweede helft liet Kukesi zich zeker gelden, met onder meer een inzet van invaller Albin Gashi op de lat. Zestien minuten voor tijd viel de beslissing. Joao Victor ontfutselde de bal van een verdediger, rukte op en zag Weghorst niet over het hoofd. De Nederlander werkte de bal fijntjes van dichtbij binnen: 0-3. Admir Mehmedi tekende vlak voor tijd na een ragfijne pass van Xaver Schlager voor de 0-4. Wolfsburg treedt in de volgende ronde aan tegen Desna Chernihiv uit Oekraïne.

Shamrock Rovers - AC Milan 0-2

Halverwege de eerste helft opende Milan de score, na balverlies op de eigen helft. Milan speelde de bal snel rond buiten het strafschopgebied van de Ieren en uiteindelijk haalde Ibrahimovic de trekker over, op aangeven van Çalhanoglu. Milan, opererend in het blauwe, derde shirt, kwam vervolgens al gauw bijna op 0-2. Na voorbereidend werk van Ibrahimovic werd een inzet van Samu Castillejo voor de lijn weggehaald door Shamrock. In de tweede helft breidde Milan de marge alsnog uit.

Bij de 0-2, halverwege de tweede helft, fungeerde Çalhanoglu zelf als afmaker. Vanbinnen het strafschopgebied legde Alexis Saelemaekers de bal terug op Çalhanoglu, die niet werd gehinderd en vanbuiten de zestien de rechterhoek uitzocht. De Turk was in de fase daarvoor al tweemaal dicht bij een doelpunt: hij trof de lat met een spectaculaire omhaal en dwong doelman Alan Mannus tot een redding met de vingertoppen na een vrije trap.Van eenrichtingsverkeer was desondanks geen sprake. Zo moest Gianluigi Donnarumma handelend optreden na pogingen van Aaron Greene om de score intact te houden.