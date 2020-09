PSV ontvangt gewenst bedrag en laat Lammers naar Italië gaan

Sam Lammers heeft zijn droomtransfer te pakken, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De regionale krant maakt melding van een akkoord tussen PSV en Atalanta over een bedrag van tien miljoen euro, inclusief bonussen. Dat was het bedrag waar de club op inzette; eerder wees PSV een bod van om en nabij de acht miljoen euro, inclusief bonussen, nog af. Na het vertrek van Lammers richt PSV de pijlen op Eran Zahavi als vervanger.

Zondag speelde Lammers nog vijftig minuten mee tegen FC Groningen (1-3 zege), maar toen was al duidelijk dat zijn toekomst in Italië kon liggen. Het verschil tussen vraag en aanbod moest echter nog worden rechtgetrokken. PSV was in principe niet van plan om Lammers te verkopen, maar tot teleurstelling van de club wilde de spits zijn aflopende contract niet verlengen. Desondanks hield PSV in de onderhandelingen met Atalanta vast aan een bedrag van tien miljoen euro. De transfersom kan oplopen tot dat bedrag, maar het is niet duidelijk welk deel als vaste som geldt.

Voor PSV is het vertrek van Lammers bitterzoet. De aanvaller maakt een mooie transfer naar de nummer drie van het afgelopen Serie A-seizoen, maar het leek er aanvankelijk op dat hij zou bijtekenen in het Philips Stadion. Hoewel de club dacht akkoord te zijn over een nieuw contract, bleef een handtekening uit. Uiteindelijk zette Lammers zijn zinnen op een vertrek. De 23-jarige spits is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV en speelde twintig competitiewedstrijden voor de club, waarin hij viermaal scoorde. In het seizoen 2018/19 werd hij verhuurd aan sc Heerenveen, dat tien procent van de transfersom ontvangt.

PSV ziet in Zahavi een geschikte kandidaat om Lammers op te volgen. De 33-jarige spits van het Chinese Guangzhou R&F kan volgens de Israëlische tak van Sport1 een contract voor liefst 2,5 miljoen euro per jaar exclusief bonussen ondertekenen in Eindhoven. Daarmee zou hij de bestbetaalde spelers van PSV worden. Hij zou er financieel alsnog flink op achteruitgaan, want in China verdient de Israëliër naar verluidt tien miljoen euro op jaarbasis. Zahavi ligt nog tot december vast bij Guanghzou, maar mag in principe transfervrij vertrekken bij de club waar Giovanni van Bronckhorst trainer is.