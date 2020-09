Immanuel Pherai verrast en gaat aan de slag in de Eredivisie

PEC Zwolle neemt Immanuel Pherai op huurbasis over van Borussia Dortmund, zo bevestigt de club donderdagavond via de officiële kanalen. De negentienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler is volgens de Stentor zaterdag al speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen AZ in de Eredivisie. Hij zal in ieder geval direct meetrainen met zijn nieuwe club.

Pherai is afkomstig uit de jeugd van van AFC en kwam via AZ in 2017 bij Borussia Dortmund terecht. Hij wordt in Dortmun gezien als een groot talent, maar tot een officieel debuut kwam het nog niet. Wel zat Pherai afgelopen seizoen viermaal bij de wedstrijdselectie en maakte hij minuten in de oefencampagne van deze zomer, afgelopen winter en vorig jaar zomer. Pherai zal zijn officiële debuut in het betaald voetbal beleven bij PEC en zegt blij te zijn met de kans die hij krijgt van de Eredivisionist.

"Door hier op huurbasis te gaan spelen kan ik mij nog meer ontwikkelen", verklaart de jongeling, die zakelijk wordt bijgestaan door Mino Raiola, zijn keuze. Hij noemt het spelen van wedstrijden op niveau 'topprioriteit' voor zijn ontwikkeling. "De enthousiaste gesprekken die ik heb gevoerd met de trainer en technisch manager gaven mij het gevoel dat PEC Zwolle een concreet plan met me heeft. Het is nu aan mij om te laten zien dat de club de juiste persoon heeft aangetrokken."

Technisch manager Mike Willems stipt aan dat Pherai in de voorbereiding drie keer scoorde en een assist verzorgde bij Borussia Dortmund. "Hij speelde onder andere mee in het oefenduel tegen Feyenoord, waarin hij liet zien bij een Duitse topclub mee te kunnen", merkt Willems op. "Immanuel is een rechtspoot met een enorme drive die met snelheid, diepgang en balvaardigheid tegenstanders zijn wil oplegt. Dat type speler kunnen wij goed gebruiken. Wij gaan er dan ook vanuit dat Immanuel perfect past binnen onze huidige selectie. Het is nu zaak voor hem om speelminuten te maken en van waarde te worden voor onze club."

Met de komst van Pherai is PEC Zwolle nog niet uitgewinkeld. Men hoopt in de komende twee weken een nieuwe rechtsbuiten te strikken. Eerder werd Slobodan Tedic al op huurbasis overgenomen van Manchester City. De Sloveen sluit waarschijnlijk maandag aan bij de rest van de spelersgroep. Bovendien kwamen Rico Strieder en Jesper Drost over van respectievelijk FC Utrecht en Heracles Almelo; zij werden in tegenstelling tot Tedic en Pherai wel definitief vastgelegd. Bij Borussia Dortmund heeft de jonge Nederlander nog een contract tot medio 2021.