Actief sc Heerenveen blijft gestaag stappen maken in race tegen de klok

De zomerse transfermarkt zorgt ieder jaar weer voor een komen en gaan van spelers in de Eredivisie en door de coronacrisis wordt dit seizoen extra veel creativiteit gevraagd van technisch directeuren. Zij moeten met vrijwel lege portefeuilles handelen, waardoor ze in veel gevallen vissen in dezelfde vijver. SC Heerenveen besloot door het ontstane begrotingstekort lange tijd de hand op de knip te houden, tot er plots financiële ruimte ontstond dankzij de verkoop van sterspeler Chidera Ejuke. Nu wordt er in rap tempo alsnog een zo sterk mogelijke selectie op de been gebracht, met als doel hoger te eindigen dan de tiende plaats van vorig seizoen. Is die ambitie realistisch of moet er nog te veel gebeuren voor de Friezen? Voetbalzone legt de selectie onder de loep met behulp van sportanalysebedrijf SciSports.

Door Thijs Verhaar

Zes oefenwedstrijden, zes nederlagen. Dat zijn de niets verhullende cijfers uit de voorbereiding van Heerenveen. De ploeg maakte bovendien slechts drie goals en kreeg er zeventien tegen. “En toch kan ik deze ploeg niets verwijten”, verzuchtte trainer Johnny Jansen na afloop van het met 0-1 verloren oefenduel tegen PEC Zwolle. De coach zag dertien spelers vertrekken en kreeg er tijdens de voorbereiding slechts vier voor terug. Zodoende moest hij noodgedwongen spelen met jonge talenten van achttien, zeventien en in het geval van Timo Zaal zelfs zestien jaar. Zij deden wat ze konden, maar zijn nog niet van Eredivisie-niveau. Groot was daarom de opluchting toen Ejuke op 28 augustus voor een som van 11,5 miljoen euro verkaste naar CSKA Moskou. Daarmee was in één klap het operationele tekort gedicht en bleef er zelfs voldoende ruimte over om de selectie op peil te brengen. Dat heeft sindsdien geresulteerd in de komst van Henk Veerman, Oliver Batista Meier, verdediger Pawel Bochniewicz en Ulysses Llanez, terwijl vrijdag om 12.00 uur waarschijnlijk de komst van Jan-Paul van Hecke officieel wordt aangekondigd.

Voetbalzone neemt hun statistieken en die van de eveneens deze zomer verwelkomde Sieben Dewaele, Erwin Mulder en Joaquin Fernández onder de loep en waagt zich aan een voorspelling over hun meerwaarde op basis van de cijfers van SciSports. Het sportanalysebedrijf verzamelt data van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van een algoritme een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst, waar de spelers in een nieuwe omgeving moeten zien te aarden. Wel geeft het een indicatie van wat Heerenveen ongeveer mag verwachten van de nieuwelingen.

Technisch directeur Gerry Hamstra (rechts) met Dewaele. Vervolgens schakelde hij nog twee keer snel voor Mulder en Fernández, maar daarna bleef het lang stil, waardoor hij nu een forse eindsprint moet inzetten.

Onder de veertien vertrokken spelers bevonden zich ten eerste drie keepers, dus moest technisch directeur Gerry Hamstra deze zomer allereerst aan de slag om opvolgers van Warner Hahn, Filip Bednarek en Trevor Doornbusch te vinden. Veteraan Maarten Stekelenburg werd even genoemd, maar hij koos voor Ajax en zag hoe Erwin Mulder wel inging op het aanbod uit Friesland. De 31-jarige sluitpost stond tussen 2015 en 2017 al onder de lat bij Heerenveen en keerde deze zomer terug na een verblijf van drie jaar bij Swansea City. Daar belandde hij in het laatste seizoen op een dood spoor en voor zijn komst was geen transfersom vereist. Met zijn SciSkill van 47,0 is hij op papier minder sterk dan zijn voorgangers, maar zijn ervaring is bijzonder welkom in de jeugdige ploeg. Een echte concurrent heeft hij nog niet, want de zeventienjarige Jaimy Kroesen is momenteel de enige andere doelman in de 22-koppige selectie.

In de defensie heeft Heerenveen deze zomer ook een flinke jas uitgedaan, al is men na de verkoop van Ejuke wel effectief aan de slag gegaan om dit gat te dichten. De Friezen besloten de aflopende contracten van centrumverdediger Daniel Höegh en Ricardo van Rhijn niet te verlengen, terwijl ook de huurperiode van Van Hau Doan ten einde liep. De Vietnamees vormt geen groot gemis, maar het afscheid van Sven Botman behoeft wel de nodige aandacht. De jongeling werd gehuurd van Ajax en kende een bijzonder sterk seizoen. Hij ontpopte zich als een echte leider in de defensie en die rol moet vanaf nu worden opgepakt door Pawel Bochniewicz. De 1.96 meter lange Pool is afkomstig van Górnik Zabrze en werd net voor de competitiestart vastgelegd. Met een SciSkill van 56.1 wordt hij iets lager ingeschaald dan Botman, maar met zijn potentieel van 68.0 misstaat hij evenwel niet bij een ploeg als Heerenveen.

De boomlange Pawel Bochniewicz maakte in zijn debuutwedstrijd als defensieleider meteen ook zijn eerste goal en achterin hield hij knap de nul.

Bochniewicz lijkt dit seizoen het centrale duo te gaan vormen met Ibrahim Dresevic, de Friezen trouw is gebleven. Samen zijn ze op dit moment allebei sterker dan Joaquín Fernández, die deze zomer werd opgepikt bij Club Atlético River Plate uit Uruguay. De jeugdinternational leek in eerste instantie gehuurd te worden, maar Heerenveen slaagde er toch in om hem direct definitief vast te leggen. Hij heeft daarom drie jaar de tijd om richting zijn potentieel van 70.5 toe te werken. Daarmee kan hij op termijn uitgroeien tot een vaste basisspeler; iets wat op dit moment nog te vroeg lijkt te komen met zijn SciSkill van 45.7. Vermoedelijk gaan de Friezen zich op korte termijn ook nog op huurbasis versterken met Jan-Paul van Hecke, die vorig seizoen veel indruk maakte bij NAC Breda en is gekocht door Brighton Hove & Albion. Qua cijfers is hij min of meer vergelijkbaar met Fernández, waardoor de concurrentie verder toeneemt. Ook een linksback staat nog op de wensenlijst om Lucas Woudenberg scherp te houden.

Op het middenveld zijn er momenteel geen grote zorgen voor trainer Johnny Jansen. De club slaagde er knap in om Joey Veerman aan boord te houden en ook vaste basisspeler Rodney Kongolo blijft de Friezen trouw. Hicham Faik is wel verkocht en zijn vertrek is preventief opgevangen met huurling Sieben Dewaele. De Belgische verdedigende middenvelder speelde afgelopen seizoen vijftien wedstrijden mee bij Anderlecht en mag zich nu een seizoen lang laten zien in Heerenveen. Met zijn SciSkill van 42.0 is hij in ieder geval op papier veel minder sterk dan zijn kompanen Veerman en Kongolo, die allebei eenvoudig mee kunnen draaien in de subtop. Dewaele heeft echter wel een potentieel van 59.3, waardoor hij dichter naar dat niveau toe kan kruipen. Vooralsnog is de Belg zelfs met zijn mindere score verzekerd van een basisplaats op het driemansmiddenveld, want door het vertrek van Alen Halilovic, Jordy Bruijn en Emil Frederiksen is er momenteel alleen concurrentie van de onervaren jongelingen Hamdi Akujobi, Jan Ras en Rami Hajal.

Joey Veerman stond deze zomer in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer Feyenoord, maar besloot toch bij te tekenen.

Volgens de Leeuwarder Courant zijn de Friezen daarom van plan om nog zeker twee middenvelders aan de ploeg toe te voegen. Het is echter nog volstrekt onduidelijk wie dat moeten worden. De club had logischerwijs scoutingslijstjes klaarliggen, maar moest veel namen doorstrepen omdat men pas in actie kon komen na de verkoop van Ejuke. Die deal liet langer dan gepland op zich wachten, waardoor veel beoogde aanwinsten inmiddels elders hun handtekening hebben gezet. Gelukkig voor Heerenveen zijn de aanwezige basiskandidaten vooralsnog gevrijwaard van blessureleed en is de transfermarkt nog open tot en met dinsdag 6 oktober. Dat houdt in dat de Friese clubleiding nog ruim tweeënhalve week heeft om de laatste gaten te dichten. Nieuwe aankopen beginnen echter met een achterstand omdat ze de hele voorbereiding hebben gemist, dus is het maar de vraag hoe snel zij hun stempel kunnen drukken op het elftal.

In de voorhoede heeft Jansen inmiddels wel voldoende te kiezen. De ploeg moet weliswaar verder zonder sterspeler Ejuke, maar grote belofte Mitchell van Bergen bleef wel binnenboord. Hij lijkt ook dit seizoen weer zeker van een basisplaats en moet zorgen voor voldoende aanvoer naar spits Henk Veerman. De 29-jarige aanvalsleider was vorig seizoen bij FC St. Pauli in 22 wedstrijden goed voor 11 goals in de 2. Bundesliga en keert nu weer terug op het oude nest. Met zijn SciSkill van 52.3 wordt hij vijf punten lager ingeschaald dan de naar Sassuolo teruggekeerde huurling Jens Odgaard, maar als het goed is compenseert hij dat met zijn ervaring en torinstinct. Vanaf links wordt hij gesteund door Bayern München-huurling Oliver Batista Meier, die ook als nummer 10 uit de voeten kan. Hij heeft momenteel een vrij lage SciSkill (42,3), maar boekte het afgelopen half jaar al een voortuitgang van meer dan tien procent en heeft een uiteindelijk potentieel van 87.7. Daarmee lijkt hij op dit moment net iets sterker dan van VfL Wolfsburg gehuurde Ulysses Llanez (SkiSkill 30.7 / potentieel 71.7). Toch verdient ook de negentienjarige Amerikaan het voordeel van de twijfel, want hij heeft in alle nationale jeugdelftallen laten zien over veel scorend vermogen te beschikken en luisterde zijn officiële interlanddebuut op 1 februari van dit jaar ook meteen op met een treffer.

Cijfers en conclusies

Naam Positie SciSkill Potentie Inschatting Erwin Mulder doelman 47.0 47.0 basisspeler Pawel Bochniewicz centrale verdediger 56,1 68,0 basisspeler Joaquin Fernández centrale verdediger 45.7 70.5 bankzitter Jan-Paul van Hecke centrale verdediger 38.5 70.6 bankzitter Siebe Dewaele verd. middenvelder 42.0 59,3 voorlopig basisspeler Oliver Batista Meier linksbuiten / nr 10 42.3 87.7 basisspeler Ulysses Llanez rechts- en linksbuiten 30,7 71.7 bankzitter Henk Veerman spits 52.3 52.3 basisspeler

Samenvattend heeft Heerenveen met Mulder, Bochniewicz, Dewaele, Batista Meier en Veerman vijf spelers gehaald die in ieder geval voorlopig in de basis (horen te) staan. Fernández en de vermoedelijk zeer spoedig gepresenteerde Van Hecke zitten qua SciSkill kort achter het centrale duo en zorgen voor een gezonde concurrentiestrijd, wat voorin ook zeker gezegd kan worden van Llanez. Feit is wel dat het erg riskant is om alleen met een zeventienjarige tweede doelman aan een seizoen te beginnen en ook linksback Woudenberg heeft geen directe concurrent. Bovendien moeten er nog minimaal twee middenvelders worden verwelkomd, waardoor van een complete selectie nog lang geen sprake is. Wel moet worden gezegd dat technisch directeur Hamstra zeer gericht te werk gaat en het valt zeker te prijzen dat de club in coronatijd besluit om pas geld uit te geven zodra het binnen is. In sportief opzicht betekent het echter wel dat de Friezen een forse achterstand moeten goedmaken in termen van wedstrijdritme en teambuilding.

Ondanks de dramatische voorbereiding is Heerenveen er toch in geslaagd om de eerste competitiewedstrijd te winnen, dus dat is een mooie opsteker voor Jansen & Co. Verdediger Bochniewicz liet meteen zien ook in aanvallend opzicht van waarde te zijn en Erwin Mulder hield netjes de nul bij de 2-0 zege op Willem II. De Friezen hebben nog altijd een jong en grillig elftal, maar in de breedte wordt de ploeg nu in rap tempo sterker. Als Hamstra er de komende tweeënhalve week nog in slaagt om een tweede doelman, een linksback en twee middenvelders vast te leggen, is de eerste race tegen de klok alvast gewonnen. Daarna is het aan Jansen om er een eenheid van te smeden en de tijd zal leren hoe zwaar het gebrek aan een gezamenlijke voorbereiding zich doet gelden. In theorie moet de selectie van Heerenveen nu al sterk genoeg zijn om Fortuna Sittard en VVV partij te bieden, maar in oktober volgen zware uitwedstrijden tegen FC Utrecht en Ajax. Daarna wordt pas echt duidelijk of het dit jaar gaat vriezen of dat het gaat dooien.