Tottenham Hotspur schrikt zich rot in minuut 71; Galatasaray maakt geen fout

Tottenham Hotspur is donderdagavond ternauwernood doorgedrongen tot de derde voorronde van de Europa League. Het team van José Mourinho kende de nodige problemen met Lokomotiv Plovdiv, dat twintig minuten voor tijd zelfs op voorsprong kwam. Na twee rode kaarten voor de Bulgaren draaide de Premier League-club de wedstrijd om: 1-2. Steven Bergwijn werd vlak voor de comeback gewisseld door Mourinho. Tegelijkertijd zegevierde Galatasaray met 1-3 bij het Azerbeidzjaanse Neftçi Baku; Ryan Babel deed 83 minuten mee.

Lokomotiv Plovdiv – Tottenham Hotspur 1-2

In de eerste helft kwam Bergwijn het dichtst bij een doelpunt. De basisklant, die zondag nog op de bank begon in het competitieduel met Everton (0-1 nederlaag), werd aan de rand van het strafschopgebied bediend door Giovani Lo Celso, haalde in één keer uit en trof de lat. De wedstrijd was toen tien minuten onderweg. Diezelfde Bergwijn werd in minuut 28 in het strafschopgebied onderuitgehaald door Lucas Masoero, maar arbiter Harm Osmers kende geen penalty toe.

Is José Mourinho vanavond ontsnapt aan zijn ontslag? Als je dit ziet, denk je haast van wel. Beelden die je nog niet zag van de bizarre comeback tegen Lokomotiv Plovdiv ? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 17 september 2020

Twintig minuten voor tijd werd Bergwijn gewisseld voor Erik Lamela en een minuut na de ingreep kwam Lokomotiv Plovdiv op voorsprong. Invaller Georgi Minchev opende de score: de aanvaller kopte raak uit een corner van Dimitar Iliev. Kort na het doelpunt sloeg de wedstrijd echter om. Momchil Tsvetanov ontving een directe rode kaart, Bircent Karagaren pakte zijn tweede gele prent en Harry Kane mocht aanleggen voor een penalty. De spits plantte de bal vol overtuiging in de linkerbovenhoek. Tottenham voorkwam een verlenging dankzij een treffer van invaller Tanguy Ndombélé na een knap uitgespeelde aanval: 1-2.

Neftchi Baku - Galatasaray 1-3

Het team van Fatih Terim nam na negentien minuten de leiding. Na een goede actie van Martin Linnes op rechts ontsnapte Mbaye Diagne aan de aandacht van de defensie en kopte hij de bal in de linkerhoek: 0-1. Neftchi kwam vlak na rust op gelijke hoogte via Pape Mamadou Mbodj, maar de vreugde was van korte duur. Na een mislukte rebound van Taylan Antalyali zette Christian Luyindama van dichtbij het hoofd tegen de bal en stond luttele minuten later al de 1-2 op het scorebord.

Diagne gooide de wedstrijd na dik een uur spelen in het slot. Ömer Bayram, die net als Babel in de basis stond, onderschepte een slechte pass van Aqil Mammadov in het strafschopgebied en bediende Diagne op maat. De spits werkte het leer sierlijk over de doelman. Babel werd enkele minuten voor het einde vervangen door Jimmy Durmaz. Ryan Donk bleef negentig minuten op de bank. Galatasaray speelt over exact een week in de volgende ronde tegen het Kroatische Hajduk Split.