Quique Setién dreigt met rechtszaak tegen Barcelona

Quique Setién heeft donderdag een statement uitgevaardigd, waarin hij dreigt met gerechtelijke stappen tegen Barcelona. De trainer werd vorige maand weggestuurd door Barcelona, maar van een vertrekregeling was geen sprake. Setién wil, samen met zijn technische staf, een geldbedrag ontvangen van de club. Zijn contract liep nog twee jaar door.

Woensdagavond meldde Cadena COPE dat Barcelona nog geen overeenstemming had bereikt met Setién over een schikking. Daardoor is zijn opvolger Ronald Koeman nog niet ingeschreven bij LaLiga en mag hij niet in de dug-out zitten bij officiële wedstrijden, luidde de berichtgeving. Een dag later meldde Sport dat Barcelona het doorlopende contract van Setién formeel heeft opgezegd bij de Spaanse voetbalbond en nu bezig is met de afkoopsom voor de weggestuurde oefenmeester. Daardoor zou Koeman toch mogen plaatsnemen bij de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen, op 27 september tegen Villarreal.

In zijn statement bevestigt Setién, die volgens berichtgeving in Spanje aast op een premie van vier miljoen euro, dat voorzitter Josep Maria Bartomeu hem nooit officieel op de hoogte heeft gesteld van zijn ontslag. Pas woensdag werd Setién en diens assistenten, die de brief mede hebben ondertekend, duidelijk gemaakt dat ze kunnen vertrekken. Volgens Setién liet Barcelona echter niets weten over een mogelijke schikking.

"De rest van de trainersstaf werd verteld dat ze 'in de toekomst elders binnen de club' aan de slag kunnen", voegt Setién toe. Hij zegt 'gedwongen' te zijn om samen met zijn stafleden advocaten in de arm te nemen en de juridische route te bewandelen. "We doen dit om op te komen voor onze rechten en voor de afspraken die zijn gemaakt met Barcelona."