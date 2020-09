Rangers FC waarschuwt Willem II met dikke overwinning op Gibraltar

Willem II treft Rangers FC in de derde voorronde van de Europa League. Zoals verwacht kon worden ontdeed de grootmacht uit Schotland zich donderdag van Lincoln Red Imps: 0-5. Twee doelpunten vielen voor rust; na de pauze liep Rangers verder uit. Lincoln Red Imps is met veertien landstitels in de laatste zestien seizoenen verreweg de grootste club op Gibraltar, maar kwam duidelijk tekort tegen de ploeg van Steven Gerrard.

In de pauze leidden de bezoekers met 0-2 door doelpunten van James Tavernier en Connor Goldson: aanvoerder Tavernier krulde een vrije trap op knappe wijze in de bovenhoek en Goldson kopte op slag van rust raak uit een vrije trap. In het tweede bedrijf rondde Alfredo Morelos een vlot lopende aanval af, scoorde Jermain Defoe met een van richting veranderd schot en bepaalde Morelos vlak voor tijd de eindstand.

De wedstrijd tussen Willem II en Rangers wordt donderdag afgewerkt in Tilburg. De winnaar moet nog één voorronde zien te overleven om de groepsfase te bereiken; zowel Willem II als Rangers zal waarschijnlijk een ongeplaatste status hebben bij de loting voor de play-offronde. Op donderdag 1 oktober staat de play-offronde op het programma.

