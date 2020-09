Gareth Bale laat Real Madrid achter zich en keert terug bij Tottenham

Gareth Bale verlaat Real Madrid en keert per direct terug bij Tottenham Hotspur, zo maken beide clubs wereldkundig. De verhuurperiode van de aanvaller uit Wales duurt tot het einde van het seizoen. Volgens verschillende buitenlandse media legt Tottenham 14,25 miljoen euro neer voor de huurdeal. Real blijft echter wel een deel van het salaris van Bale doorbetalen. De 31-jarige Welshman ligt in Madrid nog twee seizoenen vast.

Bale kwam eerder in zijn loopbaan enkele seizoenen uit bij Tottenham. De Londense club verkocht hem medio 2013 voor honderd miljoen euro aan Real. De aanvaller, tevens inzetbaar als middenvelder, veroverde met de Spaanse grootmacht onder meer viermaal de Champions League en twee landstitels. Afgelopen seizoen kwam hij onder trainer Zinédine Zidane maar sporadisch in actie, waardoor een tussentijds vertrek de beste oplossing lijkt voor alle partijen. Bale verlaat Real met 105 doelpunten en 68 assists in 251 wedstrijden achter zijn naam.

Voor manager Jose Mourinho is Bale de vijfde aanwinst voor dit seizoen in de Premier League. Tottenham wist eerder al Joe Hart (transfervrij), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Pierre-Emile Höjbjerg (Southampton) en Sergio Reguilón (Real Madrid) naar Noord-Londen te halen. Bale maakt wellicht zondag al zijn debuut voor the Spurs, die op de tweede speeldag in de Premier League te maken krijgen met Southampton.