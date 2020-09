Richairo Zivkovic moet definitief streep zetten door terugkeer in Eredivisie

Richairo Zivkovic keert definitief niet terug bij FC Groningen, zo maakt de Trots van het Noorden donderdagmiddag wereldkundig. De aanvaller trainde de afgelopen weken mee met het elftal van trainer Danny Buijs, maar een samenwerking behoort niet langer tot de mogelijkheden. Changchun Yatai, de werkgever van Zivkovic, heeft de 23-jarige spits gevraagd om per direct terug te keren richting China.

Vanwege de coronacrisis lag de tweede divisie in China stil, waardoor Zivkovic toestemming kreeg om zijn conditie op peil te houden bij FC Groningen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus liet gelijk al weten dat een definitieve terugkeer van de aanvaller geen uitgemaakte zaak was. Enkele weken later blijkt dus dat een tweede periode van Zivkovic in Groningen niet langer een optie is. Hij kwam tussen 2012 en 2014 uit voor de club en speelde nadien onder meer voor Ajax, KV Oostende en Sheffield United. Het contract van Zivkovic in China loopt door tot december 2021.

FC Groningen is in de laatste fase van de transferperiode bezig met versterkingen voor de defensie en volgens Voetbal International is de zoektocht succesvol. Miguel Ángel Leal, een 23-jarige vleugelverdediger van Villarreal, moet Buijs een extra optie geven in de achterste linie. De jonge Spanjaard kan op beide backposities uit de voeten. Na het vertrek van Deyovaisio Zeefuik, Amir Absalem en Django Warmerdam was de spoeling nogal dun. Buijs beschikt op de vleugels alleen over Damil Dankerlui en Bart van Hintum. Zondag tegen PSV (1-3) maakte de pas negentienjarige linksback Thomas Poll als invaller zijn opwachting.

Leal is overigens geen basisspeler bij Villarreal. De multifunctionele verdediger kwam afgelopen seizoen alleen tijdens een duel in de Copa del Rey in actie voor de Spaanse club. De door FC Groningen begeerde speler sloot de jaargang af met 25 wedstrijden in het B-elftal van Villarreal. In Groningen hoopt men de flankspeler op korte termijn te kunnen presenteren.