Keihard oordeel Wim Kieft: ‘Dat is natuurlijk geen speler voor Ajax’

Wim Kieft denkt niet dat Myron Boadu geschikt is voor de spitspositie bij Ajax. De analist zet met name vraagtekens bij de kwaliteiten van de AZ-aanvaller in de kleine ruimte. Kieft heeft daarnaast een duidelijke mening over Zakaria Labyad, die door trainer Erik ten Hag als diepste spits wordt gebruikt bij Ajax. Een onbegrijpelijke beslissing, zo oordeelt de voormalig speler van de Amsterdamse club.

De vermeende interesse van Ajax in Boadu komt dan ook enigszins als een verrassing voor Kieft. "Boadu kan in Nederland eigenlijk maar naar één club. Misschien naar PSV, maar die kunnen of willen hem niet betalen", zo oordeelt de analyticus in de studio van Veronica rondom het Champions League-duel van AZ met Dinamo Kiev. "Maar dat is natuurlijk geen speler voor Ajax, omdat hij in de kleine ruimte niet goed genoeg is. Hij moet echt gáán en lopen, wat hij overigens geweldig doet."

Kieft keek de afgelopen periode met stijgende verbazing naar de optredens van Labyad in de spitspositie bij Ajax. "Daar begrijp ik helemaal niets van, dat hij opeens in de spits stond", zegt de voormalig Oranje-international zonder omhalen. "Als je zoveel mogelijkheden hebt en op voorhand weet dat er betere mogelijkheden zijn. Nu is het lullig voor die jongen dat hij eruit gaat (tegen Sparta Rotterdam na de rode kaart voor Nicolás Tagliafico, red.), maar hij is wel de eerste die eruit gaat."

Kieft laat tevens zijn licht schijnen over de situatie rondom Calvin Stengs, die nog minstens een jaar bij AZ lijkt te blijven. "Iedereen ziet dat Stengs in potentie een geweldige voetballer is. Alleen speelt hij nog te vaak als jeugdspeler." Er volgt een uitleg over de verbeterpunten van de AZ-aanvaller: "Hij is vaak niet aanwezig, er zijn veel momenten in een wedstrijd dat je hem niet ziet. Dan doet Stengs weer iets heel erg slordigs. Die moet echt nog wel door. Ik vind het op zich wel goed voor die jongen, of dat nou bewust is of niet, of dat er geen andere mogelijkheden waren, dat hij nog een jaar bij AZ blijft."