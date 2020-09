AS Roma stuurt trio naar Verona en troeft Inter, Napoli en Lazio definitief af

AS Roma heeft zich donderdagmiddag verzekerd van de diensten van Marash Kumbulla. De centrale verdediger wordt voor de komende twee jaar, inclusief verplichting tot koop, gehuurd van Hellas Verona. Mert Cetin, Matteo Cancellieri en Abroudrame Diaby bewandelen de omgekeerde weg en kunnen alle drie definitief speler van Verona worden.

De komst van de twintigjarige Kumbulla wordt beschouwd als een grote slag voor i Giallorossi. De international van Albanië, die werd geboren in de provincie Verona en daar ook opgroeide, wordt beschouwd als een van de grootste verdedigende talenten van de Serie A. In de afgelopen maanden werden ook Internazionale, Lazio en Napoli in verband gebracht met de komst van de jongeling, maar zij worden dus afgetroefd door Roma.

Kumbulla geldt in het Stadio Olimpico als de opvolger van Chris Smalling. De Engelsman werd afgelopen seizoen gehuurd van Manchester United en Roma had hem graag definitief ingelijfd. De Romeinen slaagden er echter niet in om een akkoord te bereiken met the Red Devils over een permanente transfer van Smalling, die nu juist weer genoemd wordt bij Inter.

Roma maakt bekend dat het, naast de drie spelers die naar Verona vertrekken, in eerste instantie twee miljoen euro zal betalen voor Kumbulla. Als aan alle voorwaarden en bepalingen in de overeenkomst zijn opgenomen wordt voldaan, en Cetin, Cancellieri en Diaby definitief speler van i Gialloblu worden, kost de deal Roma in totaal 13,5 miljoen. Hier kan nog 3,5 miljoen aan bonussen bij komen.