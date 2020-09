Luuk de Jong moet Lukaku voor zich dulden; wél nominatie Miedema

De kandidaten voor de verkiezing van Beste Speler in de Champions League zijn door de UEFA wereldkundig gemaakt. Per linie maken drie spelers kans op de eervolle prijs. Onder meer Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé en Robert Lewandowski mogen hopen op een uitverkiezing, zo blijkt uit het lijstje van de Europese voetbalbond. Met name Bayern München is zéér goed vertegenwoordigd. Voor het eerst is er ook een verkiezing bij de Champions League in het vrouwenvoetbal, met Arsenal-spits Vivianne Miedema als één van de kandidaten. Europa League-held Luuk de Jong heeft geen nominatie ontvangen.

De trainers van de 32 clubs die afgelopen seizoen deelnamen aan de Champions League brachten onlangs hun stem uit. Daarnaast waren er stemmen van journalisten uit de 55 aan de UEFA aangesloten landen. Men kon vijf, drie en één punt geven aan de spelers die in de jaargang 2019/20 uitkwamen in het miljardenbal. Aan de hand van de stemmen van de coaches en journalisten werd een shortlist samengesteld door de UEFA. Bij de vrouwen bestond de jury uit de acht coaches van de deelnemende clubs en twintig journalisten.

De shortlist bij de mannen in de Champions League:

Doelmannen: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid)

Verdedigers: David Alaba (Bayern München), Alphonso Davies (Bayern München); Joshua Kimmich (Bayern München)

Middenvelders: Thiago Alcántara (Bayern München); Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern München)

Aanvallers: Robert Lewandowski (Bayern München); Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain); Neymar (Paris Saint-Germain)

De shortlist in de vrouwenversie van de Champions League:

Doelmannen: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Paños (Barcelona)

Verdedigers: Lucy Bronze (Olympique Lyon, nu bij Manchester City), Lena Goeßling (VfL Wolfsburg), Wendie Renard (Olympique Lyon)

Middenvelders: Sara Björk Gunnarsdóttir (Olympique Lyon, zat daarvoor bij VfL Wolfsburg), Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Aanvallers: Delphine Cascarino (Olympique Lyon), Pernille Harder (VfL Wolfsburg, nu bij Chelsea); Vivianne Miedema (Arsenal)

Ook voor de Europa League is een shortlist opgesteld door de UEFA, al is dat in dit geval niet per linie. Op de driekoppige lijst is geen plaats voor De Jong, ondanks het feit dat de aanvaller van Sevilla tweemaal scoorde in de finale tegen Internazionale (2-3). Een ploeggenoot van de Nederlander kan wel nog in de prijzen vallen. Ook in dit geval konden de coaches van alle clubs, 48 in totaal, hun stem uitbrengen. Daarnaast bogen 55 journalisten zich over de spelers die afgelopen seizoen in het oog sprongen in de Europa League. Tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League op 1 oktober wordt bij de mannen en vrouwen een Speler van het Jaar verkozen. In beide categorieën zal tevens een Trainer van het Jaar worden verkozen. De genomineerden worden volgende week wereldkundig gemaakt.

De shortlist van de Europa League:

Éver Banega (Sevilla, nu bij Al-Shabab FC), Bruno Fernandes (Manchester United) en Romelu Lukaku (Internazionale).