‘Ronald Koeman haalt opgelucht adem na verlossend bericht’

Ronald Koeman kan tijdens de opening van het nieuwe seizoen in LaLiga gewoon plaatsnemen op de bank van Barcelona, zo verzekert Sport donderdag. Cadena COPE bracht woensdag naar buiten dat de Nederlandse coach nog geen groen licht had gekregen van de Spaanse voetbalbond, maar Koeman lijkt zich inmiddels geen zorgen meer te hoeven maken voor het duel met Villarreal op 27 september.

De onduidelijkheid over de situatie rondom Koeman heeft te maken met de afwikkeling van het ontslag van diens voorganger Quique Setién. Volgens Sport klopt het dat Barcelona de zaken met laatstgenoemde trainer nog niet in zijn geheel heeft afgerond. Desondanks kan Koeman zijn ploeg over ruim een week gewoon coachen, zo klinkt het. Barcelona heeft het doorlopende contract van Setién formeel opgezegd bij de Spaanse voetbalbond en is nu bezig met de afkoopsom voor de weggestuurde oefenmeester.

Het formeel opzeggen van de verbintenis van Setién biedt Koeman de gelegenheid om tegen Villarreal gewoon op de bank van de Catalanen te gaan zitten. Setién werd korte tijd na de beschamende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League uit zijn functie ontheven. Het contract van de in januari aangestelde Spanjaard loopt door tot 2022 en Setién wil naar verluidt gewoon het resterende salaris van Barcelona ontvangen.

Koeman maakt dus normaal gesproken tegen Villarreal zijn officiële debuut als hoofdtrainer van Barcelona. Vanwege de Champions League-duels in augustus kwam men niet in actie in de eerste twee speelronden in LaLiga van dit seizoen. Koeman zat al wel tweemaal op de bank van Barcelona tijdens oefenduels. Zaterdag werd met 3-1 gewonnen van Gimnàstic, woensdag ging Girona met dezelfde cijfers onderuit tegen de Catalaanse grootmacht.