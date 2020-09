Akinfenwa en Lukaku hoog in de top twintig van sterkste spelers in FIFA 21

Ga je in FIFA 21 op zoek naar een speler die niet van de bal te krijgen is, dan zijn dit de namen die je in je selectie moet opnemen. Het zal niemand verbazen dat cultheld Adebayo Akinfenwa bovenaan blijft staan met een raiting van liefst 97 op het gebied van strength.

Toch zullen gamers niet snel voor de 38-jarige Akinfenwa kiezen, daar zijn overige ratings belabberd zijn. De spits van Wycombe Wanderers scoort 42 op pace en is beoordeeld met een rating van 56 op dribbelen. De talentvolle Amerikaanse aanvaller Daryl Dike, de neef van de Nigeriaanse aanvaller Emmanuel Emenike, vindt zichzelf terug op de tweede plaats met een rating van 96 op kracht. Met een rating van 68 op het gebied van snelheid is hij bovendien ook nog relatief snel.

Lukaku baalt stevig van FIFA-rating: ‘The f*ck is wrong with them’

Romelu Lukaku snapt helemaal niets van EA Sports. Lees artikel

Internazionale-spits Romelu Lukaku is de nummer drie op de lijst met een rating van 95 op het gebied van kracht. Toch was de Belg boos toen de ratings bekend werden gemaakt. Met een overall rating van 85 scoort hij behoorlijk, maar hij is minder tevreden met zijn snelheid (81): “Hebben ze mijn tweede goal tegen Shakhtar Donetsk wel gezien?”, vraagt de aanvaller zich af op Instagram onder een post van 433, doelend op zijn treffer in de Europa League waarbij hij zijn directe tegenstander te snel af was en de eindstand op 5-0 bepaalde. “The f*ck is wrong with them”, aldus Lukaku over EA Sports.

Opvallende afwezige in de lijst van sterkste spelers in FIFA 21 is Adama Traoré. De Spaanse krachtpatser van Wolverhampton Wanderers vindt zijn naam echter wel terug in de lijst met twintig snelste spelers in de game. Zijn ploeggenoot Willy Boly staat wel in deze top twintig. Met de release van FIFA 21 in zicht heeft EA Sports de sterkste spelers bekendgemaakt en in de onderstaande lijst staan verschillende bekende namen.

De 20 sterkste spelers in FIFA 21