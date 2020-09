Bayern München krijgt ‘nee’ te horen van Ajax na eerste bod op Dest

Bayern München gaat vol voor de komst van Sergiño Dest, zo melden De Telegraaf en Voetbal international donderdagmiddag. De Champions League-winnaar zou deze week een bliksembezoek hebben gebracht aan Ajax, zo klinkt het. Barcelona zit nog steeds op het vinkentouw voor Dest, maar Bayern heeft voorlopig de beste papieren wat betreft een transfer. Er is reeds een eerste bod van vijftien miljoen euro neergelegd in Amsterdam. De Ajax-leiding gaat echter niet akkoord met het voorstel van der Rekordmeister.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic en hoofdscout Marco Neppe brachten dinsdag namens Bayern een bezoek aan de Johan Cruijff ArenA. Het tweetal kreeg echter al snel te horen dat het mondelinge bod van vijftien miljoen euro niet toereikend is om Dest naar München te halen. Salihamidzic en Neppe vertrokken vervolgens zonder resultaat terug richting Zuid-Duitsland. Het is niet bekend of de Champions League-winnaar bezig is met een tweede bod voor de rechtsbenige vleugelverdediger van Ajax.

Volgens De Telegraaf heeft de afwijzing van Ajax te maken met het bod van twintig miljoen euro dat in januari door Bayern werd uitgebracht op Dest. De Amsterdammers begrijpen dat een vraagprijs van dertig miljoen euro tijdens de coronacrisis niet mee realistisch is, maar desondanks wil Ajax minimaal 20 miljoen euro ontvangen voor de vleugelverdediger, een bedrag dat met verschillende bonussen zal oplopen tot 25 miljoen euro. Salihamidzic gaat nu het standpunt van Ajax bespreken met het bestuur van Bayern.

Dest staat nog steeds open voor een transfer richting Bayern, maar alles hangt nu af van eventuele verdere onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Zaakwaarnemer Joes Blakborn wil momenteel geen reactie geven aan De Telegraaf op het hele gebeuren. Op de achtergrond blijft Barcelona hopen op de komst van Dest. Vanwege de beperkingen op financieel gebied denkt men in het Camp Nou aan een huurdeal met een verplichte optie tot koop. De huidige verbintenis van de international van de Verenigde Staten bij Ajax loopt nog twee jaar door.