FIFA 21 pace ratings: Traoré, Mbappé en de twintig snelste spelers

Als je op zoek bent naar snelheid in FIFA 21, dan zijn de onderstaande twintig spelers degenen die je aan de bal wil hebben. Voetbalzone brengt een overzicht van de snelste spelers in de nieuwe versie van de game van EA Sports inclusief hun huidige club en overall rating.

Snelheid is altijd al een belangrijk wapen geweest in de populaire voetbalgame van EA Sports. Net als vorig jaar mag Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé zich de snelste speler in de game noemen. Hij behoudt zijn pace van 96 en ziet zijn overall rating opgeschroefd worden van 89 naar 90. Met zijn rating is hij de op zeven na beste speler in FIFA 21, een plek onder Oranje-captain Virgil van Dijk.

Bovenaan de ladder krijgt Mbappé gezelschap van Adama Traoré, de Spaanse krachtpatser in dienst van Wolverhampton Wanderers. De pijlsnelle buitenspeler heeft een pace van 96, terwijl zijn overall rating met 5 punten is gestegen naar 79. Dezelfde snelheid heeft EA Sports toegewezen aan Alphonso Davies. De negentienjarige Canadees van Bayern München beleefde afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak en is inmiddels een van de meest gevreesde linksbacks op de Europese velden.

Twee veelbelovende spelers van Europese topclubs hebben een grote sprong gemaakt: Daniel James van Manchester United en Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior hebben een pace van 95. Dezelfde rating is gegeven aan twee minder bekende spelers: spits Kensuke Nagai (FC Tokyo) en linksback Anibal Chala van het Franse Dijon. De top 20 wordt gecompleteerd door 13 spelers met een pace rating van 94, waaronder Sadio Mané, Achraf Hakimi en de door sc Heerenveen aan CSKA Moskou verkochte Chidera Ejuke.

De 20 snelste spelers in FIFA 21

SPELER CLUB OVERALL RATING PACE Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 90 96 Adama Traoré Wolverhampton Wanderers 79 96 Alphonso Davies Bayern München 81 96 Daniel James Manchester United 77 95 Vinícius Júnior Real Madrid 80 95 Kensuke Nagai FC Tokyo 69 95 Anibal Chala Dijon 69 95 Ismaïla Sarr Watford 78 94 Achraf Hakimi Internazionale 83 94 Leon Bailey Bayer Leverkusen 80 94 Kim In Seong Ulsan Hyundai 71 94 Gelson Martins AS Monaco 80 94 Aurélio Buta Royal Antwerp 76 94 Tom Barkhuizen Preston North End 72 94 Nikola Mileusnic Adelaide United 64 94 Sadio Mané Liverpool 90 94 Chidera Ejuke CSKA Moskou 75 94 Krepin Diatta Club Brugge 77 94 Inaki Williams Athletic Club 81 94 Rafa Benfica 83 94