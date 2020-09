Motie van wantrouwen krijgt vorm: 16.000 handtekeningen tegen Bartomeu

De positie van Josep Maria Bartomeu als voorzitter van Barcelona blijft zeer wankel. Een protestgroep met de naam Més Que Una Moció, wat zoiets betekent als 'meer dan een beweging', heeft inmiddels aan de eisen van een motie van wantrouwen tegen de huidige preses voldaan. In de afgelopen periode zijn 16.500 handtekeningen verzameld, die normaal gesproken donderdagavond zullen worden gepresenteerd in het Camp Nou.

De naam van de protestgroep is een verwijzing naar 'Més que un club', het motto van Barcelona dat 'meer dan een club' betekent. De initiatiefnemers zijn zeer ontevreden over de werkwijze van het bestuur van de Catalanen onder leiding van Bartomeu. Men is met name verbolgen over het feit dat Lionel Messi onlangs op het punt stond om de club te verlaten, voornamelijk omdat de Argentijnse spelmaker het beleid van Bartomeu hekelde. Inmiddels is bekend dat Messi nog minstens een jaar aan Barcelona verbonden zal zijn.

De motie van wantrouwen wordt pas geldig als vijftien procent van de socio's van Barcelona, zo'n 16.000 leden, een handtekening zet. In die missie is de protestgroep dus geslaagd. De volgende stap is nu dat Barcelona in de komende weken een referendum uitschrijft waarin tweederde van alle socio’s zich voor het ontslag van Bartomeu dient uit te spreken. Pas als dat het geval is, wordt een overgangsbestuur geformeerd. Dan ook pas zijn nieuwe presidentsverkiezingen mogelijk.

Joan Laporta, tussen 2003 en 2010 al voorzitter van Barcelona, staat honderd procent achter de motie van wantrouwen richting Bartomeu. "En ik had het nog eens 20.000 keer gedaan als dat mogelijk was. Bartomeu en zijn collega's hebben Barcelona veel schade toegebracht en ze verdienen het niet om nog een minuut langer door te gaan met hun werk. Dit is de laatste dag, als je nog niet getekend hebt: vandaag ben je nog op tijd!", zo laat Laporta, die meedoet aan de presidentsverkiezingen in maart 2021, optekenen in de Spaanse media. De verwachting is dat Barcelona vrijdag een officieel statement afgeeft omtrent de motie van wantrouwen tegen Bartomeu.