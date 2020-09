‘PSG legt ruim 50 miljoen euro neer voor opvolger Thiago Silva’

Paris Saint-Germain ligt in poleposition voor de handtekening van Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, zo weet Tuttosport donderdag te melden. Beide clubs zouden reeds een akkoord hebben bereikt en de verwachting is dat de deal volgende week helemaal zal worden afgerond. PSG legt naar verluidt 52 miljoen euro neer voor Koulibaly, een bedrag dat door verschillende bonussen kan oplopen tot een totaalsom van 59 miljoen euro.

Bovengenoemde krant meldt dat Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis ook nog steeds rekening houdt met een bod van Manchester City op Koulibaly. Het lijkt echter duidelijk dat PSG de beste papieren heeft om zaken te doen met i Partenopei. De preses van Napoli wil de centrumverdediger sowieso voor een flinke transfersom verkopen. Enige tijd geleden werd een vraagprijs van minstens honderd miljoen euro genoemd, maar inmiddels ligt het bedrag dus een flink stuk lager.

Manchester City leek begin augustus de nieuwe werkgever te worden van Koulibaly. Transferexpert Nicoló Shira meldde destijds dat the Citizens de mandekker voor tachtig miljoen euro gingen overnemen. Voor de 29-jarige verdediger lag een vijfjarig contract klaar, met een jaarsalaris van tien miljoen euro. Ook Liverpool en Real Madrid zijn in verband gebracht met Koulibaly, die zijn loopbaan waarschijnlijk niet in de Premier League een vervolg geeft.

Koulibaly beschikt bij Napoli over een verbintenis die nog drie seizoenen doorloopt. Hij is al enige tijd een vaste waarde in de verdediging van de Italianen en qua wedstrijden staat de teller inmiddels op 246. PSG zoekt voor het hart van de defensie naar een geschikte vervanger van Thiago Silva, die de verliezend Champions League-finalist na acht seizoenen transfervrij inruilde voor Chelsea.