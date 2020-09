Corona-uitbraak bij Vitesse: acht besmettingen vastgesteld

Bij acht stafleden van Vitesse is het coronavirus vastgesteld, zo melden de Arnhemmers donderdag. Hoofdtrainer Thomas Letsch, assistent-trainers Joseph Oosting, Jan Fiesser en de andere stafleden Rein Baart, Jan van Norel, Tim Arends en Dennis van der Meulen en coördinator medische zaken en fysiotherapeut Jos Kortekaas moeten in thuisquarantaine.

Het Airborne-duel met Sparta Rotterdam aanstaande zaterdag gaat door, zo meldt Vitesse. Vanuit de KNVB is dispensatie verleend, zodat technisch directeur Johannes Spors samen met Edward Sturing en Nicky Hofs zaterdag voor de groep mag staan. Ook leiden zij voorlopig de trainingen.

"Vooropgesteld hopen we dat we onze stafleden in goede gezondheid en snel terugzien op Papendal", begint Spors op de clubsite. "Tegelijkertijd laat deze situatie zien dat het coronavirus snel kan opduiken en verspreiden. Ondanks het volgen van het protocol en allerlei aanvullende voorzorgsmaatregelen, zijn we als club getroffen door het virus."

"Afgelopen vrijdag is iedereen getest met het oog op de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Daarbij bleek dat Joseph positief getest was op corona. Een extra testronde op zaterdag, vanwege de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, duidde geen andere gevallen aan. Nadat maandag een ander staflid lichte klachten kreeg, was dat aanleiding voor ons om alle directe contacten op dinsdag opnieuw te testen. Uit deze testen kwam naar voren dat ook andere leden van de technische staf positief bleken."

"We kijken terug op een goede voorbereiding en waren klaar voor de start van de competitie", vervolgt Spors. "We willen onze overwinning op RKC Waalwijk graag een passend gevolg geven tijdens onze Airborne-wedstrijd. Temeer omdat we eindelijk weer onze supporters mogen ontvangen. De voorbereiding in deze week is verre van ideaal, maar het lijkt erop dat we dankzij adequaat handelen verdere besmettingen hebben voorkomen."

Direct nadat de besmettingen geconstateerd werden, heeft de club contact opgenomen met de KNVB. Algemeen directeur Pascal van Wijk legt uit: "De KNVB reageerde begripvol. Samen hebben we zorgvuldig de situatie besproken. We zijn blij met het begrip vanuit de voetbalbond en de dispensatie die verleend is zodat Johannes samen met Edward en Nicky zaterdag het duel kunnen leiden."