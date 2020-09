Bayern en Liverpool bereiken akkoord over Thiago

Thiago Alcântara gaat Bayern München inruilen voor Liverpool, zo claimt The Athletic. De clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van dertig miljoen euro. Deze week kwam de transfer in een stroomversnelling, omdat Bayern de deal graag wil afronden voor de start van de Bundesliga. Vrijdag opent der Rekordmeister het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Schalke 04.

Liverpool en Bayern zijn al geruime tijd in gesprek over een overstap van Thiago, maar nu zouden de clubs een overeenstemming hebben bereikt. Ook andere Engelse media zoals de BBC melden dat een deal nabij is. Thiago werd de laatste tijd ook in verband gebracht met onder meer Barcelona, maar opteert nu dus voor een dienstverband bij Liverpool.

De 29-jarige Spanjaard heeft achter de schermen bij Bayern meerdere keren aangegeven dat hij toe was aan een nieuw avontuur. Liverpool bood in eerste instantie twintig miljoen, maar Bayern eiste meer geld voor de routinier, die nog een jaar vastligt. Manchester United had ook nog even contact met de entourage van Thiago, maar heeft nooit een aanbieding neergelegd bij Bayern.

Het is onbekend wat de komst van Thiago betekent voor Georginio Wijnaldum. De Oranje-international wordt hevig gelinkt aan Barcelona, maar vooralsnog ligt hij nog een seizoen vast bij de Engelse grootmacht. Naar verluidt steggelen de middenvelder en Liverpool bij de contractonderhandelingen over onder meer de duur van de verbintenis.