PSV gaat niet akkoord met laag bedrag en verlangt miljoenendeal

PSV houdt rekening met een langer verblijf van Jorrit Hendrix. De 25-jarige middenvelder staat in de belangstelling van Spezia, maar volgens het Eindhovens Dagblad is een overstap zeker geen uitgemaakte zaak. Doelman Jeroen Zoet mocht voor een laag bedrag verkassen naar de Italiaanse club, maar dit geldt niet voor Hendrix.

De middenvelder staat open voor een transfer naar Spezia, maar vooralsnog is er van een deal geen sprake. De Italianen wilden Hendrix in eerste instantie huren en gaven bij PSV en zijn zaakwaarnemer aan niet veel te kunnen betalen, aangezien eigenaar Gabriele Volpi vanwege financiële regels van de Italiaanse bond alleen 'geleidelijk' in de club kan investeren.

Een complicerende factor voor Hendrix is dat het contract van de middenvelder volgend jaar zomer afloopt. Een nieuwe aanbieding van PSV bleef uit, waardoor de club tot 6 oktober nog de kans heeft om een aardig bedrag aan Hendrix te verdienen. De eenmalig Oranje-international heeft zelf nog de wens om in een grote competitie te spelen, zo klinkt het.

Als Hendrix nu al de stap naar een buitenlandse topcompetitie wil zetten, moet Spezia volgens het Eindhovens Dagblad een kleine drie miljoen euro kunnen overleggen. Als de Italiaanse club niet in de buidel wil tasten, zal Hendrix waarschijnlijk het seizoen beginnen als speler van PSV. Hij heeft tot op heden 224 duels gespeeld voor PSV, met 8 goals en 17 assists als resultaat.