FIFA 21 five star skills: Neres, Ziyech en alle spelers met de hoogste rating

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé en Neymar staan op de lange lijst met spelers die door EA Sports zijn toegekend met five star skills in FIFA 21. De drie wereldsterren van respectievelijk Piemonte Calcio en Paris Saint-Germain behoren tot de beste spelers in de game en krijgen ook de erkenning voor hun technische bagage en creativiteit.

De spelers die terug zijn te vinden in de lijst met five star skills zijn ieder jaar weer degenen met wie de meeste gamers vaak het liefst spelen. Met hun groot arsenaal aan skills zijn zij de meest gevaarlijke, dreigende en interessante spelers in de serie van FIFA. Spelers uit deze groep kunnen het verschil maken voor de gamers die het spel goed onder de knie hebben. Op de lijst zijn niet alleen de grote namen als Mbappé, Neymar en Ronaldo terug te vinden, maar ook spelers die hoog scoren op het gebied van dribbelen als Allan Saint-Maximin (Newcastle United), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), Vinícius Júnior (Real Madrid) en Yannick Bolasie (Everton).

In de lijst zijn twee Nederlanders terug te vinden: Memphis Depay en Quincy Promes. David Neres is de enige andere speler uit de Eredivisie, terwijl Hakim Ziyech en Martin Ödegaard de spelers op de lijst zijn met een verleden in de Nederlandse competitie. Een aantal grote namen die in de herfst van hun carrière zijn aanbeland zijn ook terug te vinden in deze lijst: Franck Ribéry, Nani en Zlatan Ibrahimovic staan nog altijd hoog aangeschreven. Met deze aanvallend ingestelde spelers is het voor gamers mogelijk om zelfs de beste verdedigers het bos in te sturen.