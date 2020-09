NAC Breda wijst Barcelona de deur en laat steunpilaar niet gaan

Barcelona heeft interesse in Roger Riera van NAC Breda, zo meldt BN DeStem. De Catalaanse grootmacht wil de 25-jarige centrale verdediger graag zien acteren voor het tweede elftal, dat actief is in de Segunda División B. NAC is echter niet van plan om Riera, die jarenlang actief was in de jeugd bij Barcelona, zonder slag of stoot te laten gaan.

De huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie heeft Barcelona de deur gewezen nadat de Spaanse topclub de interesse in de speler kenbaar had gemaakt. De centrale verdediger wordt volgens de krant intern beschouwd als een van de steunpilaren van een team dat NAC moet terugbrengen naar de Eredivisie.

Riera werd vorig jaar transfervrij ingelijfd door NAC voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Voordat hij zich aansloot bij NAC was hij actief bij Villarreal, Celta de Vigo, Nottingham Forest en Barcelona. Riera maakte vanaf zijn tiende tot zijn negentiende deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. Als aanvoerder van de Onder-19 van de topclub veroverde hij in het seizoen 2013/14 de eerste editie van de UEFA Youth League.

Barcelona heeft voorgesteld om met gesloten beurzen Riera tegen een beloftevolle speler te ruilen. De leiding van NAC ziet naar verluidt weinig in een dergelijke constructie, mede door het vertrek van Jan Paul van Hecke. De Parel van het Zuiden wil een substantieel transferbedrag zien voor Riera als Barcelona de interesse doorzet, zo klinkt het.