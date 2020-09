Advocaat: ‘Hij is gewoon iets verder dan Toornstra, dat heb ik hem ook verteld’

Feyenoord pikte Mark Diemers eerder deze transferzomer op bij Fortuna Sittard en de komst van de middenvelder werd met de nodige scepsis ontvangen. Diemers heeft echter een goede voorbereiding achter de rug en mocht tegen PEC Zwolle zelfs in de basis beginnen ten faveure van oudgediende Jens Toornstra. Voor Diemers zelf kwam zijn basisplaats niet als een enorme verrassing.

“Ik zag het in de week voor PEC aankomen”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Of mij dat verbaast? Ik wilde op een rustige manier binnenkomen bij Feyenoord, eerst de jongens goed leren kennen en dan snel aanpikken bij het vereiste niveau. Maar ik heb, denk ik, meteen een goede voorbereiding gedraaid. Jens Toornstra ken ik al langer, hij is natuurlijk een gearriveerde speler, de trainer had tegen PEC ook Jens kunnen laten spelen. Maar ik was de gelukkige.”

Diemers weet echter dat hij de strijd nog niet definitief heeft gewonnen en hij ziet met João Teixeira bovendien nog een extra concurrent binnenkomen voor de positie van aanvallende middenvelder. Hiermee krijgt trainer Dick Advocaat, die graag meer concurrentie voor de basisplaatsen ziet, zijn zin. Het besluit om Diemers te laten starten boven Toornstra noemt de ervaren oefenmeester dan weer een ‘gevoelskwestie’: “Diemers is gewoon iets verder dan Toornstra op dit moment.”

“Dat heb ik Toornstra verteld, spelers zijn het daar per definitie nooit mee eens, maar dat geeft ook niet. Als ik als trainer dat gevoel heb, moet ik daar ook naar handelen. Daar ben ik trainer voor. Diemers speelde tegen PEC Zwolle erg sterk.” De middenvelder zelf heeft al wel door dat er bij Feyenoord iets anders van hem wordt verwacht dan bij Fortuna. De vrije rol die hij in Limburg had, heeft hij bijvoorbeeld niet meer: “Dat kan hier niet. Dan moet ik mezelf gewoon aanpassen. Het is harder werken. En het is kijken.”

“Als Orkun Kökçü diepgaat, moet ik op mijn positie blijven. En andersom natuurlijk. En als je bij Feyenoord speelt, moet je ook af en toe een sliding maken op het middenveld. Liefst niet te veel, hoor. Lekker de bal rond laten gaan is het beste.” Op de training is hij ook veel bezig met aanvoerder Steven Berghuis, die graag zo veel en zo goed mogelijk bediend wil worden door zijn nieuwe ploeggenoot: “Ik vind hem een geweldige speler. Ik ben blij dat hij mij ook een goede speler vindt.”