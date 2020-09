Paris Saint-Germain vreest voor zware blessure na nipte overwinning

Paris Saint-Germain boekte woensdagavond zijn eerste overwinning in de Ligue 1 van het seizoen door in de blessuretijd met 1-0 af te rekenen met FC Metz. Vanwege een rode kaart voor Abdou Diallo was er tijdens de wedstrijd echter al slecht nieuws voor Thomas Tuchel en nu lijkt ook Juan Bernat nog lange tijd buitenspel te staan.

RMC Sport weet namelijk te melden dat er binnen de club gevreesd wordt dat de linksback een zware knieblessure heeft opgelopen. Bernat botste in de slotfase van het duel hard tegen ploeggenoot Presnel Kimpembe op en moest vervolgens meteen naar de kant. Doordat PSG op dat moment al door zijn wissels heen was, moest het team van Tuchel de wedstrijd met negen man uitspelen.

De angst bij les Parisiens is nu dat de Spanjaard een kruisbandblessure heeft opgelopen en daardoor minstens zes maanden uitgeschakeld zal zijn. Tuchel sprak na afloop van de wedstrijd op de aansluitende persconferentie al zijn zorgen uit: “Het spijt me enorm voor Juan en ik verwacht een forse knieblessure.”

Het wegvallen van Bernat zou een tegenvaller zijn voor les Parisiens. Zijn eerste vervanger Layvin Kurzawa heeft net te horen gekregen dat hij vanwege zijn rol in het opstootje in de wedstrijd tegen Olympique Marseille van vorige week een schorsing van zeven wedstrijden opgelegd heeft gekregen. Mitchel Bakker mag daardoor mogelijk hopen op veel speeltijd in de aankomende weken.