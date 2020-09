‘Barcelona troeft Man City en Bayern München af met deal in Amsterdam’

Ajax nam deze transferperiode al afscheid van onder meer Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Joël Veltman. Naast dit drietal worden ook spelers als André Onana, Nicolás Tagliafico en Sergiño Dest in verband gebracht met een vertrek en laatstgenoemde lijkt nu echt op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA. Vanuit Engeland komt namelijk het bericht dat Barcelona op het punt staat om andere grootmachten af te troeven voor zijn handtekening.

The Daily Telegraph heeft woensdagavond laat gemeld dat het ernaar uitziet dat Barcelona de race om Dest gaat winnen. De jonge rechtsback werd de afgelopen maanden ook nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Bayern München en in maart zat hij zelfs op de tribune om een bekerwedstrijd van der Rekordmeister te bekijken.

Volgens de Engelse krant moet Bayern nu echter voorrang verlenen aan Barcelona en ook de naam van Manchester City wordt genoemd als club die de ontwikkeling van Dest de afgelopen tijd in de gaten heeft gehouden. The Citizens trokken eerder deze transferperiode echter al zes miljoen euro uit voor de achttienjarige Yan Couto en met ook nog Kyle Walker en João Cancelo heeft manager Josep Guardiola wel wat opties rechts achterin.

Als Dest inderdaad naar het Camp Nou verkast gaat hij alsnog samenwerken met Ronald Koeman, de trainer die hem in de tijd dat hij nog bondscoach was graag voor het Nederlands elftal had willen selecteren. De negentienjarige international van de Verenigde Staten gaat in dat geval de concurrentie aan met Nélson Semedo en Sergi Roberto. Laatstgenoemde kan ook op het middenveld uit de voeten.