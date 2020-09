KNVB zet vaart achter gesprek met Frank de Boer

De KNVB ziet Frank de Boer als kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Volgens De Telegraaf is er 'vaart gezet' achter een eerste gesprek met de clubloze trainer: de directie van de KNVB wil graag voor de volgende interlandperiode met wedstrijden tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië een nieuwe bondscoach presenteren.

De Boer en de KNVB hebben inmiddels een afspraak gemaakt om op korte termijn met elkaar om de tafel te zitten. Omdat de oefenmeester zeven weken geleden werd ontslagen bij Atlanta United, hoeft er geen afkoopsom te worden betaald voor zijn aanstelling. Zelf wil De Boer niet reageren en ook zijn zaakwaarnemer Guido Albers geeft geen commentaar.

De Boer zei zondag vereerd te zijn om te worden genoemd, maar gaf bij FOX Sports aan dat hij nog niet was benaderd. "je al die namen voorbij ziet komen, of dat nou Frank Rijkaard of Peter Bosz is, dan ben ik ook blij dat ik in dat rijtje zit. Een droombaan? Nou, ik vind het een hele eer als je bondscoach mag zijn van dit land. Naast minister-president is het misschien wel de belangrijkste baan van Nederland", zei De Boer.

Vorige week werd bekend dat Frank Rijkaard en Peter Bosz bedankten voor de eer na een telefoontje uit Zeist. Andere namen die de revue passeren zijn die van Louis van Gaal, Bert van Marwijk en Henk ten Cate. Op dit moment is Dwight Lodeweges actief als interim-bondscoach van Oranje. Op 7 oktober speelt Oranje vriendschappelijk tegen Mexico; daarna wachten duels met Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober) in de Nations League.