‘Koeman mag niet plaatsnemen bij officiële duels van Barcelona’

Ronald Koeman kan voorlopig nog niet plaatsnemen op de bank van Barcelona tijdens een officiële wedstrijd van Barcelona, zo meldt Cadena COPE woensdagavond. Volgens journaliste Helena Condis van het radiostation heeft voetbalbond RFEF de aanstelling van Koeman nog niet officieel kunnen verwerken, omdat zijn voorganger Quique Setién nog geen overeenstemming heeft bereikt met Barcelona over een schikking na zijn ontslag.

Volgens de berichtgeving wil Setién, wiens verbintenis doorliep tot medio 2022, resterend salaris ontvangen van de club. Omdat de contractontbinding nog niet officieel is afgerond, is de inschrijving van Koeman als nieuwe trainer nog niet officeel verwerkt. Zodoende mag de Nederlander voorlopig alleen bij oefenwedstrijden plaatsnemen op de bank: woensdag zat hij voor de tweede keer in de dug-out, toen Barcelona met 3-1 won van Girona. Vier dagen eerder werd Gimnàstic met diezelfde cijfers geklopt.

Zaterdag wacht een duel met Elche om de Trofeu Joan Gamper. De eerste officiële wedstrijd die op het programma staat voor Barcelona, is de seizoensopener van LaLiga tegen Villarreal op zondag 27 september. De vicekampioen begint, net als de andere clubs die afgelopen seizoen na de winterstop actief waren in Europa, later aan het seizoen.

Vorige maand meldde Cadena COPE al dat Setién een burofax heeft verstuurd naar het Camp Nou, omdat hij nog niet officieel op de hoogte was gesteld van de beëindiging van zijn contract. Barcelona stelde de oefenmeester op non-actief, wat betekent dat zijn contract formeel nog doorloopt. Om een nieuwe baan te kunnen aannemen, heeft Setién de officiële bekrachtiging van Barcelona nodig. Bovendien aast hij op financiële compensatie voor het voortijdig verbreken van het contract.