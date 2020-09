Neymar hoort vonnis na rode kaart; megaschorsing voor Kurzawa

De tuchtcommissie van de Franse voetbalbond heeft de schorsingen bekendgemaakt die volgen op de rode kaarten gedurende de kraker tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille (0-1). Neymar moet twee duels (plus één voorwaardelijk) toekijken vanwege zijn tik op het achterhoofd van Álvaro González. Het onderzoek naar laatstgenoemde, die door Neymar van racisme werd beschuldigd, loopt nog.

Layvin Kurzawa heeft van de vijf spelers die rood kregen de zwaarste schorsing gekregen. De verdediger van PSG moet zes wedstrijden toekijken. Kurzawa raakte in de absolute slotfase van Le Classique slaags met tegenstander Jordan Amavi. Beide spelers deelden daarbij klappen uit met zowel de vuisten als voeten. Amavi wordt voor zijn aandeel in de vechtpartij voor drie wedstrijden geschorst.

Om de rode kaart van Neymar was na afloop veel te doen. De sterspeler van Paris Saint-Germain beschuldigde Álvaro González direct na de wedstrijd op Twitter van racistische uitlatingen richting hem. “Het is makkelijk voor de VAR om mijn agressie te zien. Maar ik zou ook wel eens willen zien dat ze die racist pakken die mij uitscheldt voor ‘mono hijo de puta' (monkey motherf*cker)! Dat wil ik zien! Ik deel een tik uit en wordt weggestuurd. Maar wat wordt er met hem gedaan?”, vroeg de verbijsterde Neymar zich hardop af.

Ook Leandro Paredes kreeg vanwege zijn aandeel in het gevecht een rode kaart. De middenvelder van PSG wordt net als Neymar voor twee duels (plus één voorwaardelijk) geschorst. Mocht Neymar of Paredes in de eerstvolgende tien wedstrijden een gele kaart krijgen, dan wordt de voorwaardelijk opgelegde schorsing van één wedstrijd alsnog definitief. Darío Benedetto van Marseille moet één wedstrijd toekijken vanwege zijn rode prent.

Overigens hangt ook Ángel Di María een zware schorsing boven het hoofd. De tuchtcommissie van de LFP is een onderzoek gestart naar de vleugelspits van PSG naar aanleiding van nieuw videomateriaal. Daaruit zou blijken dat Di María aan het einde van de wedstrijd tegen Marseille spuugde naar Álvaro González. Di María speelde woensdag nog mee in het duel tegen FC Metz, dat dankzij een late assist van de Argentijn op Julian Draxler met 1-0 gewonnen werd.