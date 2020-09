Van der Sar vergelijkt Van de Beek met legende: ‘Misschien is het niet fair’

Het aantrekken van Donny van de Beek is een goede zet van Manchester United, zo verwacht Edwin van der Sar. De algemeen directeur van Ajax zegt in een interview op de officiële website van the Red Devils dat de multifunctionele Van de Beek goed in de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer past; Van der Sar vergelijkt de middenvelder zelfs met clublegende Paul Scholes van Manchester United.

"Hij kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten. Hij kan spelen als nummer zes, acht of tien", somt de voormalig doelman van Manchester United op. "Hij heeft een neusje voor de goal, een uitstekende techniek en gaat van box to box. Ik zou hem een beetje vergelijken met Scholesy, al had Scholesy ook een geweldig afstandsschot in de benen en dat is niet echt de specialiteit van Donny. Hij komt liever in het strafschopgebied om zijn doelpunten bij te dragen." Van der Sar speelde zes jaar samen met Scholes, die in totaal 499 duels in de Premier League speelde voor Manchester United. Hij weet als geen ander hoe groot de status van de oud-middenvelder is op Old Trafford.

"Misschien is het niet fair om hem met Scholesy te vergelijken", voegt hij er derhalve aan toe. "Maar ik weet zeker dat hij een goede toevoeging is voor de ploeg die Ole Gunnar Solskjaer aan het samenstellen is bij Manchester United." Ajax ontving minstens 39 miljoen euro voor Van de Beek, een bedrag dat nog kan oplopen tot 44 miljoen euro. Het is volgens Van der Sar betreurenswaardig, maar logisch dat Ajax afscheid neemt van zijn sterspelers. "Onze competitie is niet zo sterk als de grootste vijf competities van Europa, dus staan we spelers toe om een volgende stap te zetten, nadat ze alles voor onze club hebben gegeven en hier prijzen hebben gewonnen", legt hij uit.

"We stellen ons eerlijk op ten opzichte van spelers, hun families en zaakwaarnemers om het juiste pad te vinden voor de sportieve ontwikkeling van de speler, zodat die zo'n hoog mogelijk niveau kan bereiken. Op een gegeven moment is zijn niveau zo hoog, dat andere clubs hem willen hebben. Zo gaat het in Nederland", beseft de directeur van Ajax. "Als wij onze beste spelers verliezen, moeten we de ploeg opnieuw opbouwen. Jullie kunnen een speler vervangen met een topspeler. Dat is het verschil tussen Manchester United en Ajax. Natuurlijk is het ook een 'goed' iets om spelers 'kwijt te raken', want daardoor kun je jonge spelers, die zich misschien al gaan afvragen of ze er nog tussen kunnen komen, een kans geven."

Zo blijft het systeem draaiende, zegt Van der Sar. Hij is het gewend om spelers te zien komen en gaan; hij noemt behalve Van de Beek ook Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech als spelers die hij 'natuurlijk' liever zou behouden. "Want daarmee maken we meer kans op successen in Europa", geeft hij aan. De Ligt en De Jong vertrokken een jaar geleden naar respectievelijk Juventus en Barcelona, terwijl Ziyech deze zomer overstapte naar Chelsea. "Ze zetten voor hun ontwikkeling een stap naar een topcompetitie. Het is een compliment voor onze trainers, de jeugdopleiding en voor iedereen die tijd steekt in de ontwikkeling van de spelers."