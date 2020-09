Rick Karsdorp gooit toekomstplannen verrassenderwijs volledig om

Rick Karsdorp heeft besloten om dit seizoen bij AS Roma te blijven, zo melden Goal en Voetbal International. De 25-jarige rechtsback leek op weg naar een verhuurperiode bij Genoa, maar wil na een positief gesprek met de clubleiding van Roma in de Italiaanse hoofdstad blijven.

AS Roma kwam onlangs in handen van de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin, die 591 miljoen euro betaalde voor de club uit de Serie A. De steenrijke zakenman sprak onlangs in een persoonlijk gesprek zijn vertrouwen uit in Karsdorp. De drievoudig Oranje-international voelt zich daarnaast gesteund door trainer Paulo Fonseca, die hem in de eerste drie wedstrijden van de voorbereiding beloonde met een basisplaats.

Dat alles heeft Karsdorp ertoe doen besluiten om Genoa af te zeggen en bij Roma te blijven. De vleugelverdediger is erop gebrand om zijn Italiaanse werkgever terug te betalen voor de zestien miljoen euro die in 2017 voor hem werd overgemaakt aan Feyenoord. Door zware knieblessures kwam Karsdorp in zijn eerste twee seizoenen slechts tot twaalf competitieduels voor Roma. Afgelopen jaar werd hij verhuurd aan Feyenoord, waar hij zijn vorm leek te hervinden. Als gevolg van de coronacrisis kwam hij echter slechts tot elf optredens in de Eredivisie.

Goal meldt dat de beslissing van Karsdorp gevolgen heeft voor Mattia De Sciglio. De vleugelverdediger van Juventus stond op het punt om naar AS Roma te vertrekken. Beide clubs kwamen eerder al tot een akkoord, maar Roma blaast de transfer af, nu Karsdorp actief blijft in het Stadio Olimpico. Roma nam deze zomer met Alessandro Florenzi afscheid van een concurrent voor Karsdorp. De voormalig aanvoerder van de club is verhuurd aan Paris Saint-Germain.