‘Clubleiding Barcelona luistert niet naar Koeman, maar naar Ter Stegen’

Tijdens de onderhandelingen met Ronald Koeman over een dienstverband als hoofdtrainer is Barcelona niet akkoord gegaan met zijn wens om een eigen keeperstrainer mee te nemen naar het Camp Nou. Koeman wilde José Ramón de la Fuente vervangen of een extra keeperstrainer aanstellen, maar op verzoek van doelman Marc-André ter Stegen gebeurt dat niet, zo schrijft Sport woensdag.

De club gaf Koeman toestemming om Alfred Schreuder en Henrik Larsson op te nemen in zijn technische staf. Men weet echter dat Ter Stegen, de eerste keeper van Barcelona, een goede relatie onderhoudt met De la Fuente. De voormalig doelman werd in 2012 door wijlen Tito Vilanova naar Barcelona gehaald. Hij bleef de keeperstrainer onder opvolgers Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde en Quique Setién.

Setién koos er wel voor om met Jon Pascua een extra keeperstrainer binnen te halen, die De la Fuente ondersteunde. De verstandhouding tussen Pascua en Ter Stegen was iets minder goed; De la Fuente bleef de hoofdtrainer van de Duitser. De vraag was of Koeman van de clubleiding ook toestemming zou krijgen om een eigen man mee te nemen die met De la Fuente zou samenwerken. Met die wens is de club niet akkoord gegaan.

De keuze van Barcelona wordt gezien als een signaal richting Ter Stegen: de clubleiding wil de keeper duidelijk maken dat hij wordt gezien als een sleutelspeler. Barcelona werkt aan de contractverlenging van Ter Stegen, wiens huidige verbintenis in de zomer van 2022 afloopt, en hoopt met dit gebaar goede wil te kweken bij de doelman. Zelf hoopt Ter Stegen echter dat Barcelona een plan presenteert om de komende jaren sportieve successen te boeken voordat hij bijtekent, zo klinkt het.

Josep Maria Bartomeu hoopt nog voor het einde van zijn termijn, in maart 2021, te kunnen aankondigen dat Ter Stegen zijn contract heeft verlengd. De voorzitter verschilt niet voor het eerst van mening met Koeman. Zo zette de nieuwe trainer in op de komst van Georginio Wijnaldum van Liverpool, maar gaat de voorkeur van Bartomeu uit naar Thiago Alcántara van Bayern München. Daarnaast is Bartomeu er nog niet in geslaagd om de door Koeman gewenste Memphis Depay over te nemen van Olympique Lyon.