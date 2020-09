‘PSV gaat boekje te buiten met exceptioneel salaris voor Eran Zahavi’

PSV heeft er veel voor over om Eran Zahavi binnen te halen, zo meldt de Israëlische tak van Sport1. De 33-jarige spits van het Chinese Guangzhou R&F kan volgens het sportkanaal een contract voor liefst 2,5 miljoen euro per jaar exclusief bonussen ondertekenen in Eindhoven. Daarmee wordt Zahavi, die voor twee jaar kan tekenen, met grote afstand de bestbetaalde speler van PSV.

Het Israëlische kanaal had dinsdag de primeur dat PSV achter Zahavi aan zit, een bericht dat later in Nederland bevestigd werd door onder meer het Eindhovens Dagblad. Een dag later voegt Sport1 daaraan toe dat Zahavi een overgang naar PSV zelf óók ziet zitten. De ervaren centrumspits moet daarvoor flink wat water bij de wijn doen, want hij verdient in China naar verluidt tien miljoen euro per jaar.

Eerder werd in de Nederlandse media gerept over een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro per jaar voor Zahavi bij PSV, maar in Israël wordt dus gesproken over een veel hoger bedrag. De Eindhovenaren hanteerden lange tijd een maximumbasissalaris van 1 miljoen euro per jaar, maar lijken dat nu dus los te laten. Zahavi ligt overigens nog tot december vast bij Guanghzou, maar mag in principe transfervrij vertrekken bij de club waar Giovanni van Bronckhorst trainer is.

Nu PSV in serieuze onderhandeling is met Zahavi, lijkt het erop dat de technische leiding serieus rekening houdt met een vertrek van Sam Lammers. De Eredivisionist zal de Israëlische spits alleen aantrekken indien Lammers vertrekt. Laatstgenoemde staat in de serieuze belangstelling van Atalanta. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International meldden maandagmiddag nog dat er voorlopig ook nog geen schot in de zaak zit, aangezien er nog een flink gat ligt tussen vraag en aanbod. PSV verlangt tien miljoen euro voor Lammers, terwijl Atalanta niet verder wilde gaan dan acht miljoen euro plus bonussen.