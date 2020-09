AS Roma verkoopt Cengiz Ünder en maakt honderd procent winst

Cengiz Ünder gaat aan de slag in de Premier League. In navolging van berichtgeving uit Engeland maken de Italiaanse transfermartkexperts Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano zaterdagavond melding van een akkoord tussen Leicester City en AS Roma over de middenvelder annex buitenspeler. Volgens Romano wordt Ünder dit seizoen gehuurd voor 3 miljoen euro, waarna een verplichte optie tot koop van 24 miljoen euro in werking treedt.

Ünder maakte in 2017 voor minstens 13,4 en maximaal 14,9 miljoen euro de overstap van Istanbul Basaksehir naar AS Roma. Hij gold als een van de grootste talenten van Turkije en zodoende waren de verwachtingen hooggespannen. Toch kon Ünder zich nooit ontwikkelen tot onbetwiste basisspeler bij de Serie A-club. In drie seizoenen kwam de creatieveling tot 70 wedstrijden in de competitie, waarin hij 13 keer scoorde en doelpunten voorbereidde.

In de laatste twee oefenwedstrijden van AS Roma, tegen Frosinone (1-4 zege) en Cagliari (2-2), kwam Ünder deze maand tot scoren. Desondanks mocht hij van trainer Paulo Fonseca uitkijken naar een nieuwe werkgever. Met een transfersom van 27 miljoen euro houdt AS Roma ongeveer het dubbele over van het bedrag dat het neertelde voor zijn komst. Het contract van de 23-jarige Turk in het Stadio Olimpico liep nog drie jaar door.

Bij Leicester City kan de 21-voudig international van Turkije een contract voor vijf seizoenen tekenen. Zijn officiële presentatie wordt deze week nog verwacht. The Foxes, die het nieuwe seizoen zondag begonnen met een 0-3 overwinning op West Bromwich Albion, zoeken al langere tijd naar versterking voor de voorhoede. Zo was de club geïnteresseerd in Francisco Trincão van Barcelona, maar de grootmacht wees een bod van veertig miljoen euro af. Ünder speelt veelal op de rechterflank, ondanks dat hij een linkspoot is.