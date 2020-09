‘Ajax 22-year-old’ staat voor tijdelijke transfer naar Huddersfield Town

Ajax en Huddersfield Town voeren serieuze gesprekken over een verhuurperiode van Carel Eiting, zo meldt Football Insider woensdag. Volgens de Engelse voetbalwebsite heeft Eiting van de clubleiding van Ajax te horen gekregen dat hij in de slotweken van de transfermarkt mag uitkijken naar een nieuwe club op huurbasis. Huddersfield wil de middenvelder graag voor één seizoen vastleggen, zo luidt de berichtgeving.

Eiting hoeft bij Ajax niet op veel speeltijd te rekenen. De 22-jarige jeugdexponent kwam vorig seizoen kwam vorig seizoen zes keer in actie in de Eredivisie, waarvan driemaal als invaller. Zondag bleef hij negentig minuten op de bank zitten tijdens de seizoensouverture tegen Sparta Rotterdam (0-1 zege). De Ajax 22-year-old, zoals hij door Football Insider wordt genoemd, heeft een contract tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA.

Zaterdag stelde clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf dat Ajax actief probeerde om Eiting kwijt te raken en dat de voorkeur van de middenvelder uitgaat naar een avontuur in het buitenland. "Ongeveer de hele Eredivisie heeft gebeld, maar hij gaat liever naar het buitenland. Dat heeft nu zijn voorkeur, waarbij het niet uitgesloten is dat hij voor het einde van de transfermarkt besluit alsnog in de Eredivisie te blijven", zei Verweij.

Huddersfield Town komt uit in de Championship. The Terriers speelden in de seizoenen 2017/18 en 2018/19 op het hoogste niveau, maar degradeerden vervolgens als hekkensluiter. In de Championship ging het Huddersfield vorig seizoen met een achttiende plek niet veel beter af. De club begon het nieuwe seizoen zaterdag met een 0-1 nederlaag tegen Norwich City.