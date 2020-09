Spaanse media: FC Twente schrapt peperdure miskoop van loonlijst

Giorgi Aburjania heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Twente gespeeld, zo weten Cadena COPE en El Comercio woensdag te melden. Het tot 2021 lopende contract van de Georgische middenvelder is per direct ontbonden, zo klinkt het. Aburjania is hierdoor in de gelegenheid om over te stappen naar Real Oviedo, waar volgens de Spaanse media een meerjarig contract voor hem klaarligt.

De zestienvoudig international van Georgië meldt zich naar verwachting donderdag voor de medische keuring in Oviedo. Daarna zal de officiële presentatie volgen. Aburjania streek in de Grolsch Veste als speler van de buiten de EU een fors salaris op. Zijn tussentijdse vertrek betekent een behoorlijke verlichting voor de Tukkers wat betreft de begroting. Het geeft FC Twente tevens enige ruimte om nog zaken te doen in de laatste weken van het tweede gedeelte van de zomerse transferperiode.

Aburjania werd medio 2019 voor twee seizoenen gehuurd van Sevilla, dat overigens wel een terugkoopoptie bedong in de gesprekken met FC Twente. Toenmalig hoofdtrainer Gonzalo García had afgelopen seizoen echter geen basisplaats voor hem in petto, al kwam daar vlak voor de uitbraak van het coronavirus verandering in. Aburjania was een aanwinst van Ted van Leeuwen, die inmiddels niet meer als technisch directeur werkzaam is in Enschede.

Jan Streuer, de opvolger van Van Leeuwen bij FC Twente, gaf in augustus al een duidelijk signaal af. "Giorgi is van buiten de EU en dat betekent dat hij voor ons een dure speler is. Dat soort salarissen kunnen we ons nu niet meer permitteren", zo zei de bestuurder tegen TC Tubantia. Aburjania, die door trainer Ron Jans niet werd opgenomen voor de Eredivisie-openener tegen Fortuna Sittard (2-0), kwam in zijn Nederlandse periode tot achttien duels, met twee treffers en één assist als resultaat.